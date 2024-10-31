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اقتصاد

مذكرة تعاون بين «الاتحاد للطيران» والخطوط الفيتنامية

مذكرة تعاون بين «الاتحاد للطيران» والخطوط الفيتنامية
31 أكتوبر 2024 14:34


أبوظبي (الاتحاد)
وقعت الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الفيتنامية، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما والارتقاء بتجربة الضيوف.وتعكس المذكرة تفاني الجهتين لاستكشاف علاقة عمل معززة، حيث تخططان لتطبيق تعاون واسع النطاق يتضمن توسيع الشراكة بالرمز وبرامج الولاء، الشحن، الصيانة، الإصلاح والعمرة والمناولة الأرضية.
وكانت الشركتان قد وقعتا على مذكرة تفاهم انترلاين في وقت سابق، ما يسمح للضيوف بالسفر بسلاسة والتنقل بين رحلات الشركتين من دون الحاجة إلى سحب البضائع، وتخليص المعاملات مرة ثانية.
وقال جوريان ستيلدر، نائب رئيس لشؤون التحالفات في الاتحاد للطيران، إن مذكرة التفاهم تعتبر خطوة مهمة في ترسيخ تعاون متبادل طويل الأمد، وفتح الباب أمام الشركتين لاستكشاف فوائد تعاون أوسع.
من جانبه قال نغوين تشاين تانغ، نائب الرئيس التنفيذي في الخطوط الجوية الفيتنامية، إن مذكرة التفاهم مع الاتحاد للطيران، تعتبر علامة فارقة مهمة فيتعزيز الشراكة معها، مضيفاً أنه من خلال التعاون الشامل، المتمثل بالشراكة بالرمز وبرامج الولاء، وخدمات الشحن والدعم التقني، سيتم تقديم خدمات استثنائية للمتعاملين مع الشركتين مع تعزيز سبل ربط بين فيتنام والإمارات.

 

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