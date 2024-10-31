«العليا للطاقة في عجمان» تبحث تنظيم تداول المواد البترولية بالإمارة



عجمان (وام)

عقدت اللجنة العليا للطاقة في عجمان، اجتماعها الأول، بعد تشكيلها بقرار من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد رائد عبيد الزعابي رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أهمية تكاتف جهود أعضاء اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة لتحقيق الأهداف المرجوة من اللجنة، وفقاً لرؤية إمارة عجمان في مجالات الطاقة.

واستعرض الاجتماع أهداف المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2024 بشأن إنشاء اللجنة العليا للطاقة في إمارة عجمان، ومن ضمنها تحديد المنشآت التي تطبق عليها أحكام المرسوم، وهي المنشآت التي تزاول نشاط تداول المواد البترولية، أو التي ترغب في مزاولة هذا النشاط في الإمارة، والمناطق الحرة بها.

وبحث الاجتماع، اختصاصات اللجنة، والتي تم عرضها من قبل دائرة الشؤون القانونية في عجمان، وتتضمن تنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة فيه.

كما تم استعراض اختصاص اللجنة بتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي.

واطلعت اللجنة على مواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017، بشأن تداول المواد البترولية واللائحة التنفيذية للقانون، والقرارات الصادرة عن وزارة الطاقة والبنية التحتية بشأن الإجراءات التنظيمية الموحدة لتداول المواد البترولية، وجدول اشتراطات ومتطلبات المواد البترولية في الدولة، وتم تحديد بيوت الخبرة المعتمدة للجنة العليا للطاقة في إمارة عجمان.

وأوصت اللجنة بمخاطبة لجنة تداول المواد البترولية في عجمان، لموافاتها بتقرير تفصيلي خاص بجميع بيانات شركات تداول المواد البترولية والغاز المسال في الإمارة «عدد المنشآت، وعدد الصهاريج والمركبات ومواقعها.

كما أوصت باختيار أمانة سر اللجنة لتضم عمر محمد السويدي، ومريم عبيد المهيري، فيما أوصت بمخاطبة الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإعادة تشكيل لجنة تداول المواد البترولية في عجمان، ووضع تصور لخطة عمل اللجنة العليا للطاقة، وخطوات التنفيذ.

واتفقت اللجنة على دورية عقد اجتماعاتها بشكل شهري في مقر مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري.

وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قد أصدر قراراً بتشكيل اللجنة العليا للطاقة برئاسة رائد عبيد الزعابي، وعضوية عمر محمد لوتاه «نائبا لرئيس اللجنة»، وأحمد سعيد النعيمي، وسالم راشد المطروشي، وعارف عيسى المهيري.