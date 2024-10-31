ائتلاف تقوده «إي دي إف» و«مصدر» يحقق الإغلاق المالي لمشروع بنية تحتية في «أمالا» بالسعودية

الرياض (الاتحاد)

أعلن ائتلاف شركات تقوده مجموعة «إي دي إف» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ويضم شركتي «إيست ويست باور» (إي دبليو بي) الكورية و«سويز»، عن استكمال صفقة الإغلاق المالي لمشروع تطوير بنية تحتية متعددة المرافق في وجهة «أمالا» السياحية، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.

وتعتبر «أمالا» وجهة جديدة تطورها شركة «البحر الأحمر الدولية» على شاطئ البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية وتركز على الاستشفاء وتوفير تجربة عيش حياة صحية، ومن المتوقع أن تبدأ باستقبال ضيوفها في عام 2025.

وحظيت صفقة الإغلاق المالي بدعم مؤسسات مالية محلية وعالمية شملت، بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء. وتعكس هذه الخطوة التزام الائتلاف بدعم تحقيق التطلعات الخاصة بمشروع «أمالا» والتي تتمحور حول إنشاء وجهة فاخرة مستدامة تحتفي بتراث المنطقة وثقافتها.

ويأتي استكمال هذه الصفقة بعد توقيع الائتلاف على اتفاقية مع شركة «البحر الأحمر الدولية» في عام 2023 وحصوله بموجبها على امتياز لمدة 25 سنة لتطوير البنية التحتية متعددة المرافق في وجهة «أمالا»، مع إمكانية تمديد العقد، ليشمل تمويل وهندسة وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل ملكية منشأة البنية التحتية متعددة المرافق لتقديم الخدمات اللازمة لوجهة «أمالا» السياحية.

وتتكون المنشأة الجديدة من نظام محسّن للطاقة المتجددة مستقل بشكلٍ تام عن شبكة الكهرباء الوطنية، ومحطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميجاواط لتوفير الكهرباء، ونظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 700 ميجاواط في الساعة، وخطوط للنقل والتوزيع، بالإضافة إلى محطة لتحلية المياه تنتج 37 مليون لتر من مياه الشرب يومياً، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، لتوفير الأحمال الأساسية المطلوبة على مدار الساعة.

وسيسهم هذا المشروع المبتكر في تفادي إطلاق نحو 350 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً مقارنة مع غيره من مشروعات البنية التحتية المماثلة، وسيكون مشروعاً رائداً من حيث توفير بنية تحتية متطورة، ويمهد الطريق نحو عصر جديد من السياحة الفاخرة القائمة على الاستدامة.

وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة «البحر الأحمر الدولية»: يُظهر هذا المشروع القدرة على تطوير وجهات سياحية واسعة النطاق تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، بالتوازي مع توفير تجارب فاخرة للزوار وتحقيق عوائد مالية ممتازة للشركاء، ويعكس تعاوننا مع ائتلاف شركات «إي دي إف» و«مصدر» و«إي دبليو بي» و«سويز» بأننا نسير وفق المخطط لجعل «أمالا» ثاني وجهة نطورها تعمل بطاقة الشمس ليلاً ونهاراً.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: نفخر في «مصدر» كشركة رائدة عالمياً في تطوير حلول الطاقة النظيفة، بالمشاركة في تنفيذ هذا المشروع الفريد والمتكامل لتطوير بنية تحتية متعددة المرافق في الوجهة السياحية الفاخرة أمالا، وذلك بالشراكة مع مجموعة «إي دي إف» و«إيست ويست باور» و«سويز»، وبدعم من الجهات الممولة للمشروع والمتمثلة في بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الرياض والبنك الأهلي السعودي ومصرف الإنماء.

وأضاف: «نتطلع إلى الجمع بين خبراتنا المشتركة لإنجاز هذا المشروع المبتكر، والذي يشتمل على حلول للطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة وأنظمة تحلية المياه، بهدف توفير طاقة نظيفة مستدامة تسهم في تحقيق تطلعات أمالا، والمساهمة في دعم أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية الشقيقة كوجهة سياحية فاخرة مستدامة في المنطقة».

من جانبها، قالت بياتريس بوفون، نائب رئيس مجموعة إي دي إف، ورئيس قسم المشاريع الدولية ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي دي إف رينوبلز: يعد استكمال الإغلاق المالي لمشروعنا في وجهة أمالا إنجازاً مهماً تم تحقيقه بدعم من شركة «البحر الأحمر الدولية» وبفضل تضافر جهودنا وجهود شركائنا.

من جهته، قال كيم يونج مون، الرئيس التنفيذي لشركة «إيست ويست باور»: يسعدنا الإعلان عن استكمال الإغلاق المالي لمشروعنا للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، وهي خطوة مهمة تعزز التزامنا ببناء مستقبل مستدام. حيث سيسهم هذا المشروع في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء وتوفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي.

من جانبه، قال بيير بولياك، الرئيس التنفيذي للعمليات في قطاع المياه، نائب الرئيس التنفيذي في شركة سويز: «يسعدنا المشاركة في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي يسهم في دعم جهود التنمية في المملكة العربية السعودية، وستشارك «سويز» في الأعمال الإنشائية التي تشمل جميع معدات مرافق المياه، كما ستعمل المجموعة خلال 25 عاماً على تشغيل محطة تحلية المياه الحديثة لتوفير مياه الشرب لوجهة «أمالا»، بالإضافة إلى شبكات المياه».

ومن المقرر أن تفتح «أمالا» أبوابها للزوار في عام 2025 عند اكتمال المرحلة الأولى من المشروع. وبمجرد استكمال المشروع، ستضم أمالا أكثر من 4000 غرفة فندقية موزّعة على 30 فندقاً، ونحو 1200 وحدة سكنية تشمل فللاً ومنازلًا وشققًا سكنية فاخرة، بالإضافة إلى مجتمع عصري يضم أكثر من 15000 مقيم وموظف، مما يُسهم في توفير بيئة معيشية متكاملة ومستدامة.

