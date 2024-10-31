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اقتصاد

15% زيادة في رأس مال الرخص المسجلة برأس الخيمة

15% زيادة في رأس مال الرخص المسجلة برأس الخيمة
31 أكتوبر 2024 17:09

 


رأس الخيمة (الاتحاد)
ارتفع حجم رأس مال الرخص السارية المسجلة في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بنهاية شهر سبتمبر الحالي، بنسبة 15%، ليبلغ 9.26 مليار درهم، مقارنة بحجم رأس المال المسجل في نهاية عام 2023، والبالغ نحو 8 مليار درهم، بزيادة قدرها 250 مليون درهم، بحسب التقرير الصادر عن الدائرة أمس.

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في حين حقق عدد الرخص السارية نسبة نمو 2.9% مقارنة بنهاية العام السابق لتصل إلى 20,408 رخصة، إذ نما عدد الرخص السارية المهنية وبلغ عددها 10,077 رخصة، مقابل 9,791 رخصة في عام 2023 بنسبة نمو 2.9%، وأما الرخص التجارية فقد بلغت 9,729 رخصة مقابل 9,467 رخصة بنهاية عام 2023 بنسبة زيادة 2.9%، فيما سجلت الرخص الصناعية نمواً بنسبة 3.4%، حيث بلغت 578 رخصة مقابل 559 رخصة بنهاية عام 2023.
واحتلت منطقة النخيل أعلى عدد للرخص السارية، حيث بلغت 2,266 رخصة بحجم رأس مال نحو 2.2 مليار درهم مقابل 2,312 رخصة بحجم رأس مال 1.7 مليار درهم بنهاية 2023، حيث ارتفع حجم رأس المال بنسبة 29.1%.
وأشارت أمينة قحطان – مدير إدارة الشؤون التجارية - بأن النتائج التجارية المسجلة جاءت لتؤكد على المسيرة الاقتصادية التنموية المتفائلة والنشطة في إمارة رأس الخيمة، وذلك بفضل توجيهات الحكومة الرشيدة نحو اقتصاد أكثر مرونة، في ضوء العديد من التسهيلات الممنوحة لتيسير مزاولة الأعمال.

دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة
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