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28 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال 9 أشهر بنمو 47%

28 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال 9 أشهر بنمو 47%
31 أكتوبر 2024 17:10


الشارقة (الاتحاد)
بلغت قيمة تداول القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 28 مليار درهم، بارتفاع 47% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، فيما بلغ إجمالي عدد المعاملات المختلفة 69,078 بارتفاع نسبته 16.5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وواصلت إمارة الشارقة استقطاب المزيد من الجنسيات للاستثمار بالقطاع العقاري التي وصل عددها إلى 114 جنسية خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، وبلغ استثمار مواطني دولة الإمارات 13.7 مليار درهم بواقع 22,908 عقارات، فيما بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من غير الإماراتيين 1.7 مليار درهم بواقع 1,166 عقاراً.
وبلغ استثمار مواطني الدول العربية 5.1 مليار درهم بواقع 4,651 عقاراً، فيما بلغ استثمار مواطني الدول الأخرى 7.5 مليار درهم وذلك بواقع 4,587 عقاراً.
وأظهر التقرير الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة العديد من المؤشرات الإيجابية إذ وصل مجموع معاملات البيع وبيع المنفعة والعقود المبدئية إلى 17 ألف معاملة للعام الجاري مقارنة مع 11 ألف معاملة للفترة المماثلة من العام السابق 2023.
وبلغت قيمة الرهونات العقارية للشهور التسعة الأولى من العام الجاري 7.5 مليار درهم لعدد 3,229 معاملة رهن عقاري.
وأشار عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة إلى العديد من التطورات والإجراءات التي تدعم تطوير القطاع العقاري وتعزز نتائجه، مبيناً أن التصاعد المتواصل للتداولات العقارية يعكس ثقة المستثمرين بالسوق العقاري بالإمارة وعزم المستثمرين على التملك والاستثمار في الشارقة لما تشهده من تطورات على كافة الأصعدة مشيراً إلى أنه من المحفزات المباشرة لهذا الارتفاع، وفرة المشاريع التطويرية وقرار تملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.
ونوه مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة إلى زيادة الطلب على جميع المعاملات وارتفاع معاملات سندات الملكية ومعاملات البيع ومعاملات فرز وحدات المشاريع العقارية، كما ارتفعت معاملات العقود المبدئية بسبب الإقبال على وحدات المشاريع التطويرية من قبل الجمهور، مشيراً إلى أن هذه النتائج الإيجابية التي يشهدها القطاع العقاري في الشارقة تبشر بمزيد من نمو التداولات العقارية مستقبلاً.
8 مشاريع عقارية
وبلغ عدد المشاريع العقارية المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 8 مشاريع توزعت ما بين أبراج ومجمعات سكنية تجارية.

دائرة التسجيل العقاري بالشارقة
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