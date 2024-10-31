299 مليون درهم أرباح سوق دبي المالي قبل الضريبة خلال 9 أشهر بنمو 60%



دبي (الاتحاد)

أعلن سوق دبي المالي اليوم عن نتائجه المالية الموحدة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 298.7 مليون درهم، مسجلاً زيادة كبيرة بنسبة 60% بالمقارنة مع صافي الأرباح خلال الفترة نفسها من العام 2023.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجل سوق دبي المالي زيادة بنسبة 29 % في إجمالي الإيرادات الموحدة والتي وصلت إلى 460.3 مليون درهم، مقارنة مع 356 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وساهم الدخل التشغيلي بمبلغ 245.5 مليون درهم من الإيرادات الموحدة، فيما ساهمت عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى بمبلغ 214.8 مليون درهم.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع إجمالي التكاليف باستثناء الضريبة والمخصصات إلى 161.6مليون درهم مقارنة مع 155.5 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وأشار سعادة هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يشكل النمو المستمر في أعداد المستثمرين الجدد في سوق دبي المالي، والأداء المتفوق لمؤشر السوق دليلاً على الثقة العالية لدى المستثمرين المحليين والدوليين في دبي ومنظومتها المالية المزدهرة، وتواصل المدينة ترسيخ مكانتها المتميزة كمركز مالي رائد، مستفيدةً من دورها كوجهة جاذبة للمواهب والثروات العالمية، ويساهم سوق دبي المالي، باعتباره إحدى الركائز الاستراتيجية للمشهد الاقتصادي في الإمارة، في دعم رؤية دبي لتحقيق الريادة العالمية، والنهوض بالقطاعات الحيوية الرئيسية، وتوفير بيئة أسواق مزدهرة ومستدامة تدفع قدماً بالتنمية الاقتصادية.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استقطب سوق دبي المالي 91,151 مستثمراً جديداً، 85% منهم من الأجانب، ما يعكس جاذبية السوق على الساحة العالمية.

وساهم المستثمرون الأجانب بنسبة 49% من إجمالي قيمة التداول خلال هذه الفترة، حيث بلغ صافي المشتريات من قبل المستثمرين الأجانب 1.5 مليار درهم.

وتعكس المشاركة المتزايدة للمستثمرين الأجانب، إلى جانب أنشطة المستثمرين من شريحة المؤسسات، على الدور المحوري لسوق دبي المالي كمركز مالي رائد. وقد شكلت هذه المؤسسات الاستثمارية 65% من إجمالي قيمة التداول خلال هذه الفترة.

وتفوق مؤشر سوق دبي المالي على أسواق المنطقة، مسجلاً قفزة بنسبة 10.9% مغلقاً عند 4,503.48 نقطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2014.

وبلغ إجمالي عدد الصفقات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 1.7 مليون صفقة، بزيادة بواقع 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. مع ذلك، انخفض حجم التداول الإجمالي بنسبة 6% إلى 72.7 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي 757 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2024، وشكلت مساهمة القطاعات في القيمة السوقية انعكاساً لمقدار التنوع في السوق، حيث تصدر القطاع المالي المشهد بنسبة 42%، تلاه قطاع المرافق بنسبة 20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 18%، فيما تساهم قطاعات أخرى، كالصناعات (13%) وخدمات الاتصالات (4%) في تعزيز مشهد التنوّع، وتشكل قطاعات أخرى مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والكمالية والمواد كشريحة متخصصة في السوق.

ويسلط تنوّع القطاعات الضوء على الجهود المستمرة التي يبذلها سوق دبي المالي للتنويع في هذا الخصوص، كما يؤكد إمكانية جذب المزيد من الشركات من قطاعات جديدة إضافية، ما يعزز عمق وجاذبية دبي كسوق رائدة لرأس المال.

بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: يشكل الأداء المتميز لسوق دبي المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 انعكاساً لأولوياتنا الاستراتيجية وموقعنا القوي في السوق، ومن خلال تركيزنا القوي على الابتكار في المنتجات وبناء الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز السيولة وتسهيل أنشطة التداول عبر الحدود. في المرحلة القادمة، سيلتزم سوق دبي المالي بتوظيف التقنيات الجديدة وتوسيع عروض السوق لضمان الاستمرارية في تقديم قيمة متميزة لمختلف أصحاب المصلحة.