76 مليار درهم تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال أكتوبر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية بالدولة سيولة نقدية بلغت قيمتها نحو 76 مليار درهم خلال شهر أكتوبر 2024، فيما أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن «سوق أبوظبي» أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة نقدية جديدة في السوق بلغت قيمتها أكثر من 7 مليارات درهم صافي شراء خلال الشهر، كما سجلت تداولات المستثمرين المؤسساتيين أيضاً صافي شراء بقيمة 639 مليون درهم صافي شراء في السوقين.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام 490 ألف صفقة تقريباً، تم من خلالها تداول 21.1 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 68 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9327.92 نقطة أمس، مقارنة مع 9469.48 نقطة بنهاية سبتمبر 2024 منخفضاً بنسبة 1.49% تعادل 141 نقطة. واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستوى 2.888 تريليون درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية أمس.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 38 شركة مقابل انخفاض 55 شركة واستقرار أسعار 23 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية المسجلة في نهاية سبتمبر 2024.

وفيما يتعلق بتداولات المستثمرين الأجانب تظهر البيانات الصادرة عن سوق أبوظبي أن محصلة تداولاتهم بلغت 7.01 مليار درهم صافي شراء خلال شهر أكتوبر 2024، وذلك نتيجة لإبرامهم صفقات بيع بقيمة 27.556 مليار درهم مقابل إبرام صفقات شراء بقيمة 34.568 مليار درهم.

وأما المستثمرون المؤسساتيون فقد بلغت قيمة تداولاتهم نحو 59 مليار درهم، فيما بلغ صافي التداولات 554 مليون درهم صافي شراء خلال الشهر.

إلى ذلك شهد سوق دبي المالي إبرام 234 ألف صفقة تقريباً، تم من خلالها تداول 3.34 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 7.9 مليار درهم.

وارتفع المؤشر العام للسوق خلال شهر أكتوبر 2024 بقيمة 87.57 نقطة تعادل زيادة بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 4591.05 نقطة أمس وبلغت القيمة السوقية 760 مليار درهم تقريباً، بزيادة قدرها 3 مليارات درهم مقارنة مع قيمتها في نهاية شهر سبتمبر 2024 حيث بلغت 757 مليار درهم.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي نحو 193 مليون درهم صافي بيع خلال شهر أكتوبر 2024

وذلك نتيجة تداولات المستثمرين الأجانب في السوق والتي كانت محصلة لبيع أسهم بقيمة 3.924 مليار درهم مقابل شراء أسهم بقيمة 3.73 مليار درهم خلال الشهر.

وأما الاستثمار المؤسساتي في السوق فقد سجل 85 مليون درهم صافي شراء، كمحصلة لبيع المؤسسات أسهماً بقيمة 3.677 مليار درهم مقابل شراء أسهم بقيمة 3.762 مليار درهم خلال الشهر نفسه.