28.75 مليار درهم أرباح 10 بنوك مدرجة في «سوق أبوظبي»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأرباح الصافية الإجمالية لـ 10 بنوك وطنية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 3.45 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 13.6% لتبلغ 28.758 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة مع 25.307 مليار درهم في الأشهر التسعة المقابلة من 2023، بحسب البيانات المالية المفصح عنها من البنوك.

ووفقاً للبيانات المجمعة التي رصدتها «الاتحاد» للبنوك الوطنية المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي وهي: «أبوظبي الأول»، «أبوظبي التجاري»، «أبوظبي الإسلامي»، «رأس الخيمة الوطني»، و«الشارقة الإسلامي»، و«الفجيرة الوطني»، و«أم القيوين الوطني»، و«الشارقة»، و«التجاري الدولي» و«العربي المتحد»، فقد تمكنت البنوك من تحقيق ارتفاع في إيراداتها الإجمالية بنسبة 17.3% ما يعادل زيادة بقيمة 8.6 مليار درهم لتبلغ الإيرادات التشغيلية المجمعة لها 58.3 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة مع 49.703 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتعتبر الإيرادات التي حققتها البنوك أحد المؤشرات المهمة على مستويات النشاط الاستثماري في قطاعات الأعمال في السوق المحلية، وإجمالي النمو للناتج المحلي الإجمالي للدولة،

بينما يعتبر النمو في صافي الأرباح للبنوك مؤشراً على البيئة الاستثمارية الصحية في الدولة وانخفاض المخاطر وتراجع الديون المشكوك في تحصيلها، نتيجة تحسن ملاءة عملاء البنوك من الأفراد والشركات، وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية في الوقت المحدد، وجميعها بيانات تؤكد استمرار زخم الانتعاش الاقتصادي في الدولة وجاذبية السوق الإماراتية للمستثمرين.

إلى ذلك، تظهر البيانات المفصح عنها أن الأصول الإجمالية للبنوك العشرة، ارتفعت بنسبة 8.83% ما يعادل زيادة بقيمة 195.358 مليار درهم لتصل قيمتها إلى 2.406 تريليون درهم تقريباً بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة مع 2.211 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2023.

وتعتبر الزيادة الكبيرة في أصول البنوك مؤشر على توافر مستويات عالية من السيولة القابلة للإقراض والتمويل لدى البنوك، وقدرتها على ضخ السيولة اللازمة لتمويل قطاعات الأعمال والشركات المستثمرة في السوق المحلية، وتمويل الاحتياجات الاستهلاكية لعملائها، بأسعار تكلفة جذابة للشركات والمستثمرين عامة.



أرباح البنوك

تصدر بنك أبوظبي الأول قائمة البنوك المدرجة في سوق أبوظبي من حيث مستويات الربح الصافي الذي حققه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، بقيمة بلغت 12.896 مليار درهم، تلاه بنك أبوظبي التجاري بقيمة 6.846 مليار درهم، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 4.635 مليار درهم، تلاه بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 1.689 مليار درهم، ثم مصرف الشارقة الإسلامي بأرباح صافية قيمتها 903 ملايين درهم، وجاء بنك الفجيرة الوطني بقيمة 650 مليون درهم، تلاه بنك أم القيوين الوطني بقيمة 400 مليون درهم، ثم بنك الشارقة بقيمة 296 مليون درهم، والبنك التجاري الدولي بأرباح بلغت 231 مليون درهم، ثم البنك العربي المتحد بقيمة 212 مليون درهم.