95 مليار دولار مبيعات آبل في 3 أشهر

أعلنت شركة آبل عن صافي أرباح بلغ 14.7 مليار دولار في الربع الماضي، وهو ما يمثل تراجعاً ملحوظا مقارنة مع أرباح تقدر بنحو 23 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت إجمالي مبيعات آبل بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 94.9 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.

وتراجعت أسهم آبل بنحو 1% خلال التداولات بعد ساعات العمل في الولايات المتحدة.

ولا يزال هاتف آيفون القوة الدافعة للشركة، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 5.5 % لتصل إلى 46.2 مليار دولار، مدفوعة جزئياً بإطلاق طراز جديد خلال الأسابيع الأخيرة من الربع. ويعتبر هاتف آيفون المنتج الأكثر أهمية لشركة آبل، حيث يمثل ما يقرب من نصف إجمالي مبيعاتها.

كما زادت الإيرادات من أجهزة حواسيب ماك وأجهزة آيباد اللوحية. وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أمراً لشركة آبل بدفع 13 مليار يورو ( 14.4 مليار دولار) كمتأخرات ضريبية، مما أنهى نزاعاً قانونياً طويل الأمد.