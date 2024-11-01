الجمعة 1 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

95 مليار دولار مبيعات آبل في 3 أشهر

95 مليار دولار مبيعات آبل في 3 أشهر
1 نوفمبر 2024 08:26

أعلنت شركة آبل عن صافي أرباح بلغ 14.7 مليار دولار في الربع الماضي، وهو ما يمثل تراجعاً ملحوظا مقارنة مع أرباح تقدر بنحو 23 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت إجمالي مبيعات آبل بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى 94.9 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.

وتراجعت أسهم آبل بنحو 1% خلال التداولات بعد ساعات العمل في الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة
كيفية استخدام أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في نظام iOS 18

ولا يزال هاتف آيفون القوة الدافعة للشركة، حيث ارتفعت مبيعاته بنسبة 5.5 % لتصل إلى 46.2  مليار دولار، مدفوعة جزئياً بإطلاق طراز جديد خلال الأسابيع الأخيرة من الربع. ويعتبر هاتف آيفون المنتج الأكثر أهمية لشركة آبل، حيث يمثل ما يقرب من نصف إجمالي مبيعاتها.

كما زادت الإيرادات من أجهزة حواسيب ماك وأجهزة آيباد اللوحية. وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، أصدرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أمراً لشركة آبل بدفع 13 مليار يورو ( 14.4 مليار دولار) كمتأخرات ضريبية، مما أنهى نزاعاً قانونياً طويل الأمد.

المصدر: وكالات
آبل
آبل ستور
شركة أبل
آخر الأخبار
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
اقتصاد
أرادَ تطلق W رزيدنسز في دبي هاربر.. وجهة عصرية جديدة من ثلاثة أبراج فاخرة على الواجهة البحرية
23 أكتوبر 2024
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسخ مكانتها كمنصة لاستقطاب المواهب العالمية
الرياضة
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسخ مكانتها كمنصة لاستقطاب المواهب العالمية
اليوم 12:20
11.1 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في تسعة أشهر
اقتصاد
11.1 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في تسعة أشهر
اليوم 12:54
النائب العام للدولة: يوم العلم مناسبة فخر واعتزاز بالوطن ورايته الشامخة
علوم الدار
النائب العام للدولة: يوم العلم مناسبة فخر واعتزاز بالوطن ورايته الشامخة
اليوم 12:53
جرحى جراء إطلاق نار في مدينة غرب فرنسا
الأخبار العالمية
جرحى جراء إطلاق نار في مدينة غرب فرنسا
اليوم 12:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©