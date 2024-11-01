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اقتصاد

الذهب على استقرار قبل بيانات وظائف أميركية

الذهب
1 نوفمبر 2024 09:14

لم يشهد الذهب تغيرا يذكر اليوم الجمعة وسط إحجام المستثمرين عن اتخاذ قرارات كبيرة قبل بيانات وظائف أميركية قد تقدم المزيد من المؤشرات بشأن مسار الفائدة الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2746.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 0235 بتوقيت جرينتش. وأنهت الأسعار تعاملات أمس الخميس على انخفاض بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2790.15 دولار للأوقية خلال اليوم.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2755.70 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.65 دولار للأوقية وكذلك استقر البلاتين عند 987.64 دولار.
وهبط البلاديوم 0.42 بالمئة إلى 1101.00 دولار، مسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

 

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المصدر: وكالات
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