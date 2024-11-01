11.1 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» في تسعة أشهر

أبوظبي(الاتحاد)

سجلت شركة ألفا ظبي القابضة صافي أرباح ،خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 بلغ 11.1 مليار درهم بانخفاض بنسبة 4%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقاً للنتائج المالية التي أعلنتها ألفا ظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عزت الشركة الانخفاض إلى تعديل لمرة واحدة يتعلق بشركة «بيور هيلث»، في حين بلغ صافي الربح التشغيلي 7.5 مليار درهم، بنسبة نمو ملفتة بلغت 83% بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، في مؤشر واضح على استمرار زخم الأنشطة والأعمال التي شرعت المجموعة بتنفيذها عبر قطاعات الرئيسية.

وبحسب البيانات، توجت ألفا ظبي نموها بإجمالي إيرادات بلغ 44.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، الإيرادات عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية، بما في ذلك القطاع الصناعي الذي أسهم بـ 18.5 مليار درهم، والعقاري بـ 13.2 مليار درهم، والبناء بـ 7.6 مليار درهم، والخدمات، وغيرها بـ 4.9 مليار درهم.

وعززت المجموعة ميزانيتها العمومية، بإجمالي أصول بلغ 170.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي، في حين بلغ الرصيد النقدي للشركة 23.9 مليار درهم، وإجمالي حقوق الملكية 93 مليار درهم، ما يؤكد الوضع المالي القوي والمستقر للمجموعة وقدرتها الكبيرة على التكيف مع الظروف كافة.

وقال محمد ثاني مرشد غانم الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، ألفا ظبي القابضة: «حققت مجموعة ألفا ظبي في عام 2024 إنجازات ملفتة وقفزات كبيرة إلى الأمام كشركة رائدة تعمل في قطاعات اقتصادية رئيسة، وتوجت أداءها المالي المميز في الربع الثالث من العام بتسجيل صافي الأرباح العادية بقيمة 11.1 مليار درهم، في مؤشر واضح على زخم النمو المستمر، والذي جاء مدفوعاً بقرارات استراتيجية اتخذناها في السنوات الأخيرة مثل الاستثمارات ذات العائد العالي والاستحواذات المجدية، حيث أثمرت هذه القرارات عن نتائج إيجابية».

من جانبه، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا ظبي القابضة: «شكلت النتائج الإيجابية للشركة في الربع الثالث من العام علامة فارقة في مسيرة ألفا ظبي الحافلة، حيث حققت معدلات نمو ملفتة تبشر بعام مالي مميز. ويعكس أداؤنا الفصلي القوي طموحنا وقدرتنا على التكيف مع ظروف السوق، ويعطي مؤشراً واضحاً على تحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات الإيجابية في المستقبل».

مؤشرات الأداء الرئيسية

أسهمت محفظة ألفا ظبي الغنية والمتنوعة بتحقيق نمو مطرد للشركة، نموٌ تجلى بالأداء القوي في جميع قطاعات أعمالها، والتي أسهمت بمجملها في هذا الأداء المالي العالي.

ارتفع صافي أرباح الدار العقارية 52% في الأشهر التسعة الأولى من 2024، مسجلاً 4.6 مليار درهم مع تحقيق مبيعات المجموعة 24 مليار درهم

وأعلنت «الدار العقارية» عن نتائج أرباحها المالية للربع الثالث، وكذلك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر2024، حيث سجلت مبيعاتها 5.6 مليار درهم، بالمقارنة مع 3.5 مليار درهم العام الماضي. وبلغ صافي الدخل 1.1 مليار درهم مقارنة بـ 0.8 مليار درهم قبل عام. وحققت مبيعات الأشهر التسعة الأولى 16.5 مليار درهم مقارنة بـ 9.8 مليار درهم قبل عام، في حين بلغ صافي الدخل 4 مليارات درهم، مقارنة بـ 2.7 مليار درهم قبل عام.

تصنيف «AA» لمجموعة إن إم دي سي

حصلت «مجموعة إن إم دي سي» على تصنيف «AA» في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال «MSCI» العالمي، لتندرج بذلك ضمن فئة «الريادة». واستند هذا الارتفاع في التصنيف إلى الأداء المميز ل «مجموعة إن إم دي سي» وممارساتها في ترسيخ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في جميع عملياتها التشغيلية.

بيع 49% من ألفا ظبي القابضة كونستركشن إلى «القابضة»

نجحت شركة ألفا ظبي القابضة في إتمام صفقة بيع 49% من «ألفا ظبي القابضة كونستركشن» التابعة لها لصالح شركة «القابضة» (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة تتخذ من أبوظبي مقراً لها. وستحتفظ ألفا ظبي القابضة بحصة 51% في الشركة، لتواصل التزامها بدعم قطاع البناء في شراكة استراتيجية مع «القابضة» (ADQ). وتجمع الشراكة الجديدة بين الخبرات والقدرات التي تتمتع بها «ألفا ظبي القابضة كونستركشن» و«القابضة» (ADQ)، ما يعزز مكانة الأولى شركة رائدة في القطاع ومحركاً لعجلة النمو في الإمارة.

إن إم دي سي إنيرجي

بدأ التداول بأسهم «إن إم دي سي إنيرجي»، الرائدة في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمملوكة بغالبيتها ل «مجموعة إن إم دي سي» والتابعة لها، في سوق أبوظبي للأوراق المالية في سبتمبر 2024، عقب إغلاق الطرح العام الأولي على أسهم الشركة بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة ب 31.3 مرة. وتم طرح 1.15 مليار من أسهم «إن إم دي سي إنيرجي»، أي ما يعادل 23% من إجمالي رأسمال الشركة، للمستثمرين المؤهلين بسعر 2.8 درهم إماراتي للسهم الواحد، بينما بلغت التخصيصات النهائية نحو 0.17% للمستثمرين الأفراد و6% لشريحة المستثمرين المحترفين.