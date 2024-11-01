دبي (الاتحاد)

أعلنت دبي الجنوب، وشركة INDU Kishore للخدمات اللوجستيّة، عن وضع حجر الأساس لمنشأة جديدة في المنطقة اللوجستيّة بدبي الجنوب.

ويمثل هذا المشروع مرحلة مهمة ضمن خطة توسع الشركة، بما يعزز سعيها للتحول إلى شركة متعددة الصناعات في قطاع الخدمات اللوجستية. حضر حفل وضع حجر الأساس، عبد الباسط المرزوقي، نائب المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، وكيشور لاخاني، رئيس مجلس إدارة INDU Group، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجانبين.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة تقارب 23 ألف متر مربع وبقدرة تخزين تصل إلى 75 ألف منصة نقالة، ومن المقرر اكتمالها بحلول الربع الثالث من عام 2025. وتمّ تصميم هذه المنشأة لاستيعاب قطع الغيار بمختلف أحجامها، وستعتمد على الأتمتة القائمة على البيانات لتبسيط العمليات، مما يتيح سرعة الاستجابة ويضمن تدفقاً فعالاً ومنظماً للشحنات.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: المنشأة الجديدة لشركة ستشكّل قيمة مضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية ولمحفظة شركاتنا، ونؤكد في دبي الجنوب التزامنا بدعم رؤية الحكومة لترسيخ مكانة دبي مركزاً لوجستياً عالمياً.

من جانبه، قال كوش لاخاني، الشريك الإداري لدى INDU Kishore Logistics: هذا الاستثمار الاستراتيجي استجابة للنمو الكبير في الطلب بقطاعي السيارات والطيران، ومع التوسعات التي يشهدها مطار آل مكتوم الدولي نرى أن التوقيت مثالي.