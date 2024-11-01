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اقتصاد

«سيدات أعمال عجمان» يكثف جهوده لتنمية مشاريع الزراعة المنزلية

«سيدات أعمال عجمان» يكثف جهوده لتنمية مشاريع الزراعة المنزلية
1 نوفمبر 2024 18:40


عجمان (وام)
وقع مجلس سيدات أعمال عجمان، اتفاقية شراكة، مع مؤسسة الشامسي للاستشارات الزراعية في عجمان، دعماً للمشاركة في البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، وبهدف دعم وتطوير مشاريع الزراعة المنزلية وتمكين السيدات وصاحبات الأعمال من الاستثمار في مجال الزراعة.
وقع الاتفاقية الدكتورة آمنه خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتور عبيد الشامسي مدير شركة الشامسي لإدارة واستشارات المشاريع الزراعية ـ خبير أساليب الزراعة الحديثة، وذلك في مقر مجلس سيدات أعمال عجمان.
واتفق الطرفان على ضرورة تكثيف الجهود لتوعية السيدات بأهمية استغلال المساحات المنزلية عبر انشاء بيوت زراعية محمية ومتطورة تعتمد أحدث التقنيات الزراعية الحديثة، بهدف مواكبة توجيهات الدولة ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.
ونصت الاتفاقية على إنجاز مشاريع بيوت زراعية لعضوات مجلس سيدات أعمال عجمان وتوفير الدعم من شتلات وبذور ومتابعة وإشراف لضمان زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
وأكدت الدكتورة آمنه خليفة، أن مجلس سيدات أعمال عجمان يكثف جهوده لزيادة المشاريع الزراعية المستدامة بالتعاون مع شركائه من الجهات المعنية، وذلك تعزيزاً لمشاركة المجلس في البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» والهادف إلى تحقيق الريادة في القطاع الزراعي المحلي ودعم الابتكار الزراعي وزيادة الإنتاجية وتنمية الزراعة العضوية.
وأفادت بأن اتفاقية الشراكة تأتي ضمن مبادرة «ازرع واحصد» التابعة للمجلس، والمعنية بدعم تمكين صاحبات المشاريع وشباب الأعمال من التوجه للاستثمار الزراعي والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتقدمة في الزراعة المائية والعمودية والمساهمة في توفير الأغذية الصحية.
وأضافت آل علي أن مجلس سيدات أعمال عجمان يسعى إلى تقديم كل الخدمات والتسهيلات لعضواته بهدف تشجيعهن على تطوير مشاريعهن وأفكارهن بما يلبي متطلباتهن، كما يعمل على دعم المرأة لتكون شريكاً حقيقياً في عمليات التنمية ومنها التنمية الاقتصادية وخاصة في المجال الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه أكد عبيد الشامسي، أن التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاع الزراعي تسهم بشكل واضح في نمو البيوت الزراعية المنزلية الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي، مشيراً إلى الفوائد المتعددة للزراعة المنزلية ومنها جودة المحاصيل وتنوعها، الحفاظ على المياه، تقليل البصمة الكربونية، تعزيز الأمن الغذائي.

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