943 مليون درهم أرباح «تيكوم» خلال 9 أشهر بنمو 23%



دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة تيكوم، المدرجة في سوق دبي المالي، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام والربع الثالث المنتهيين في 30 سبتمبر 2024.

وحققت المجموعة أداءً قوياً على المستويين المالي والتشغيلي، إذ سجّلت زيادة في الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 10% على أساس سنوي لتتخطى 1.7 مليار درهم إماراتي، ونمواً بنسبة 23% على أساس سنوي في صافي الأرباح لتصل إلى 943 مليون درهم.

وسجلت مجموعة تيكوم كذلك بفضل الطلب القوي من العملاء الحاليين والجدد أداءً فصلياً قياسياً، حيث نمت إيراداتها خلال فترة الربع الثالث بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 611 مليون درهم، كما ارتفع صافي الأرباح خلال الفترة نفسها بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 340 مليون درهم.

وأشار عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، إلى أنّ أداء المجموعة القياسي في الأشهر التسعة الأولى والربع الثالث من العام الجاري يعكس التزامها الراسخ بتحقيق نمو مستدام ومواصلة مسيرة الإنجازات والنجاحات، وذلك عبر الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية بفضل تنافسية قطاع الأعمال في دبي وقدرته الكبيرة على جذب الاستثمارات الأجنبية من حول العالم.

وقال عبدالله بالهول: حققنا خلال هذه الفترة نمواً ملحوظاً على صعيد الإيرادات والربحية، مدفوعاً بمعدلات الإشغال المرتفعة على مستوى محفظة المجموعة من الأصول التجارية والصناعية والأراضي المخصصة للتأجير، ويأتي هذا الأداء تأكيداً على دور مجموعة تيكوم المحوري في استقطاب أهم وأبرز الشركات العالمية والإقليمية ضمن ستة قطاعات حيوية. وقد أسهمت الإدارة المالية الحكيمة والمبادرات الاستباقية الرائدة لترشيد النفقات في إحراز هذه النتائج القياسية وتحقيق المزيد من القيمة للمساهمين.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي لتتجاوز 1.7 مليار درهم، وهو مستوى قياسي تسجله المجموعة خلال تسعة أشهر، مدفوعةً باستقطاب عملاء جدد وارتفاع معدلات الإيجار وتسجيل معدلات إشغال مرتفعة ضمن قطاعات الأعمال كافة.

ارتفعت معدلات الإشغال ضمن أصول المجموعة التجارية والصناعية من 88% إلى 94% على أساس سنوي، في حين بلغت معدلات إشغال الأراضي 90% في نهاية سبتمبر 2024، مدفوعةً بالطلب المستمرّ على المساحات المكتبية المتميّزة من فئة الدرجة الأولى، بالإضافة إلى وحدات التخزين والخدمات اللوجستية، وذلك بفضل مكانة دبي وجهة عالميةً مفضلةً لأبرز الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم.

ارتفع عدد العملاء بنسبة 9% ليصل إلى أكثر من 11,800 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية.