5.9 مليار درهم إيرادات «إمستيل» خلال 9 أشهر



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة «إمستيل»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. وحافظت «إمستيل» خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على نفس معدلات إنتاج الحديد الذي حققته في ذات الفترة من عام 2023، حيث سجل إجمالي إيرادات المجموعة 5.9 مليار درهم، بانخفاض بلغ 9% عن 6.5 مليار درهم المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

ويُعزى هذا التراجع في الإيرادات إلى تأثير عدة عوامل وتحولات في السوق، بما في ذلك التقلبات في أسعار الحديد العالمية، والمنافسة المتزايدة، وأنماط الطلب المتطورة المتأثرة بحالة عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية السائدة في الأسواق الرئيسة.

وتأثرت الهوامش الربحية لمجموعة «إمستيل» بتدفق منتجات الحديد الصينية ذات الأسعار التنافسية عبر دول مجلس التعاون الخليجي ووجهات التصدير الرئيسة للمجموعة مثل أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وسجلت أرباح الشركة في 9 أشهر، قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، 645 مليون درهم، محققة هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11%، بالمقارنة مع 13.6% في عام 2023. وحقق صافي أرباح المجموعة قبل استقطاع الضرائب 101 مليون درهم.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: واصلت «مجموعة إمستيل»، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إظهار مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف في الاستجابة لتحديات السوق والتي أدت إلى الضغط على أسعار الصلب، بما في ذلك انخفاض الطلب العالمي على الحديد، والتحديات الجوسياسية والاقتصادية، بالإضافة إلىتدفق صادرات الحديد الصينية إلى أسواق المنطقة.