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اقتصاد

«أدنيك أبوظبي» يواصل استعداداته لاستضافة «أديبك 2024»

«أدنيك» تستعد لاستضافة 205 فعاليات خلال النصف الثاني
1 نوفمبر 2024 18:46


أبوظبي (الاتحاد)
يواصل مركز أدنيك أبوظبي، استعداداته لانعقاد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله.
ويُقام «أديبك 2024»، الذي تستضيفه «أدنوك»، في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024 تحت شعار «تواصل العقول تحول الطاقة»، ليشهد احتفالا بمرور أربعة عقود من الريادة في قطاع الطاقة، وسوف يستعرض التفاعل المتزايد بين قطاع الطاقة والذكاء الاصطناعي، مسلطاً الضوء على أحدث الحلول الذكية والتقنيات الناشئة التي تغيّر مسار قطاع الطاقة عالمياً.
ويوفر مركز أدنيك مساحة تتميز بالمرونة الكبيرة مع مرافق عرض متكاملة وبنية تحتية عالمية تشمل المساحات الداخلية والخارجية وأرصفة المارينا، ما يمنح المنظمين مرونة هائلة وقدرة غير مسبوقة لاستيعاب فعاليات ضخمة بهذا المستوى. 
ويعتبر استضافة حدث بهذا الحجم دليلاً قوياً على قدرات مركز أدنيك أبوظبي وإمكانياته المتميزة في مجال سياحة الأعمال، إضافة إلى بنيته التحتية المتطورة التي تدعم تنظيم المعارض والمؤتمرات العالمية الكبرى. 
ويمتلك مركز أدنيك أبوظبي سجلاً حافلاً في استضافة فعاليات كبرى عبر قطاعات متنوعة تشمل الثقافة والأعمال والرعاية الصحية والدفاع، ويتيح للعارضين والزوار تجربة استثنائية في مساحات عرض حديثة ومرافق عالمية المستوى.

 

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