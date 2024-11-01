«جي كيو جي بارتنرز» تستثمر 500 مليون دولار في «ألفا ظبي»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة، عن استثمار كبير تبلغ قيمته 500 مليون دولار في شركة ألفا ظبي من قبل جي كيو جي بارتنرز، وهي شركة عالمية بارزة في مجال إدارة الأصول.

ويعكس هذا الاستثمار الكبير ثقة «جي كيو جي بارتنرز» في كل من ألفا ظبي وسوق أبوظبي للأوراق المالية كمنصة للاستثمارات عالية الجودة وطويلة الأمد، كما يجسد التزام «جي كيو جي بارتنرز» بالاهتمام الاستراتيجي بسوق أبوظبي، ويعترف بها كمنطقة تتمتع بإمكانات نمو ومرونة واسعة.

وأعرب راجيف جاين، المؤسس والرئيس التنفيذي للاستثمار في جي كيو جي بارتنرز عن تفاؤله تجاه الاستثمار، قائلا: شهدت شركة ألفا ظبي نمواً ملحوظاً في الإيرادات والأرباح في السنوات الأخيرة، ونرى أنها في موقع قوي يؤهلها لتحقيق نجاح مستدام على المدى البعيد. ورغم هذا النمو، جاءت التقييمات إيجابية، ومع قيمة سوقية تبلغ حوالي 112.2 مليار درهم، تُعتبر الشركة من أبرز اللاعبين في الصناعة على مستوى العالم.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «بالتزامن مع الأداء الأخير الذي شهده سوق أبوظبي للأوراق المالية بشكل عام، أظهرت شركات فردية مثل «ألفا ظبي» أداءً قوياً، قد يكون هذا الثبات وإمكانات النمو في بعض القطاعات داخل سوق أبوظبي قد أثرت على قرار شركة جي كيو جي الاستثماري، تسعى جي كيو جي إلى الاستثمار في الأسهم ذات الجودة العالية التي تجمع بين الاستقرار وإمكانات النمو، وهذا يتوافق مع أداء «ألفا ظبي» كواحدة من أبرز الشركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يجعلها خياراً استثمارياً جذاباً».