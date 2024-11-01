شراكة استراتيجية بين «مبادلة» و«Tubacex» الإسبانية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة Tubacex الإسبانية، المتخصصة في الحلول الصناعية المتقدمة لقطاعات الطاقة والتنقل، عن اكتمال الشراكة الاستراتيجية مع شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، في أعمالها لأنابيب النفط والغاز (OCTG) بقيمة 200 مليون دولار.

ويتماشى الاستثمار الاستراتيجي لمبادلة مع البرنامج الوطني لدولة الإمارات «اصنع في الإمارات»، الذي يدعو المستثمرين والمبتكرين للمساهمة في استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. كما يضع مبادلة كمستثمر رئيس في تأمين توريد حلول الأنابيب المقاومة للتآكل (CRA OCTG) لاستخراج الغاز، والمساهمة في تطوير حلول التحول العالمي للطاقة.

وتعد هذه المبادرة خطوة كبيرة في تعزيز القدرات التصنيعية المحلية، وتسهم في بما يتماشى تمامًا مع عقد توباسيكس مع أدنوك.

وتم تصميم هذا المركز الابتكاري لوضع معايير جديدة في قطاع تصنيع أنابيب النفط والغاز من الفولاذ المقاوم للصدأ. وقد أصبحت Tubacex، من خلال الاتفاقيات طويلة الأجل مع عملائها الاستراتيجيين، شركة رائدة عالمياً في قطاع تصنيع الأنابيب الفولاذية المقاوة للصدأ والمصنعة لأنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وستعمل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مبادلة على تعزيز دورهما القيادي في دعم حلول تحولات الطاقة من خلال إطلاق المنشأة الأولى من نوعها في المنطقة بأبوظبي. وبهذه المناسبة، وقالت الدكتورة اليازية الكويتي، المدير التنفيذي لوحدة الصناعات الإماراتية في منصة الاستثمار في الإمارات، التابعة لمبادلة: سعداء بالشراكة مع Tubacex، الشركة التي تتمتع بخبرة واسعة وموقع ابتكاري في قطاع تصنيع أنابيب النفط والغاز، وتتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع دورنا كمستثمر مسؤول، وجهودنا لدعم الرؤية الصناعية لدولة الإمارات والتي تهدف إلي تسريع التنوع الاقتصادي.