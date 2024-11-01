الجمعة 1 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«جلفار» تتخارج من عمليات صيدليات البيع بالتجزئة في السعودية

«جلفار» تتخارج من عمليات صيدليات البيع بالتجزئة في السعودية
1 نوفمبر 2024 19:37


رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، عن بيع صيدليات زهرة الروضة، إلى مجموعة بن داود القابضة، المدرجة بالسوق السعودي وذلك مقابل 444.1 مليون ريال سعودي، شريطة تحقق شروط الاتفاقية والاستحصال على الموافقات اللازمة.
والشركة محل الصفقة، شركة فرعية مملوكة من قبل مجموعة شركة جلفار بنسبة 100%، وتدير 173 منفذًا للصيدليات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية.
وتتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية جلفار للتخارج من الأنشطة غير الأساسية والتوجه نحو مجالات نمو المحفظة المستقبلية، كما ستستثمر الشركة جزءًا من عائدات التخارج في منتجاتها الدوائية المتنامية والتي مازالت قيد التطوير، ذات القيمة المضافة فضلاً عن المنتجات الصيدلانية المتخصصة، بالإضافة إلى ذلك، تدرس الشركة خيارات استراتيجية مختلفة بغرض التوسع من خلال تصنيع بعض منتجاتها قيد التطوير في المملكة العربية السعودية.
وتسعى جلفار إلى مواصلة التركيز على تعظيم أعمالها في مجال المنتجات الصيدلانية في المنطقة من خلال إطلاق منتجات مبتكرة جديدة تتماشى مع استراتيجية التوسع في خطوط إنتاجها، حيث تمتلك جلفار حالياً نحو 100 منتج قيد التطوير بمراحل مختلفة.
وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: التخارج من عمليات صيدليات البيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، يعد بمثابة انجاز خطوة أخرى في سبيل تنفيذ استراتيجية جلفار للتخارج من الأصول غير الأساسية وتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا.

جلفار
آخر الأخبار
أتلتيكو مدريد يحظر 9 مشجعين مدى الحياة!
الرياضة
أتلتيكو مدريد يحظر 9 مشجعين مدى الحياة!
اليوم 20:56
معاقبة فيرستابن في «جائزة البرازيل»!
الرياضة
معاقبة فيرستابن في «جائزة البرازيل»!
اليوم 20:53
إصابة مدافع توتنهام ليست خطيرة
الرياضة
إصابة مدافع توتنهام ليست خطيرة
اليوم 20:50
زفيريف يقترب من لقب ثانٍ في «1000 نقطة»!
الرياضة
زفيريف يقترب من لقب ثانٍ في «1000 نقطة»!
اليوم 20:39
تصاعد الدخان إثر قصف على قطاع غزة
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذّر: الوضع في شمال قطاع غزة "مروع"
اليوم 20:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©