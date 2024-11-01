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اقتصاد

«الإمارات للمحاسبة» يختتم مشاركته في اجتماع مجلس «الإنتوساي»

وفد جهاز الإمارات للمحاسبة مع المشاركين بالاجتماع (وام)
2 نوفمبر 2024 01:03

القاهرة (وام)

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اختتم وفد جهاز الإمارات للمحاسبة، برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس الجهاز، مشاركته في أعمال الاجتماع التنفيذي الـ78 لمجلس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة «الإنتوساي» الذي عُقد في جمهورية مصر العربية، حيث حضر الجهاز بصفته عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة.
واستعرض جهاز الإمارات للمحاسبة، خلال الاجتماع، جهوده وخبراته في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية، كما ناقش مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعلى هامش الاجتماع، شارك الجهاز تجربته الناجحة في استضافة «الإنكوساي» لعام 2016، وهو المؤتمر العام العالمي الذي تعقده المنظمة كل ثلاث سنوات، حيث تم تسليط الضوء على الدروس المستفادة من تلك التجربة لدعم التحضيرات اللازمة لمؤتمر الإنكوساي الـ25 المزمع عقده في مصر في أكتوبر 2025، والذي سيستضيفه الجهاز المركزي للمحاسبات.

منظمة الإنتوساي
جهاز الإمارات للمحاسبة
الإمارات
حميد عبيد أبوشبص
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