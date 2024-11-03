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«الاتحادية للضرائب» تدعو للتسجيل بضريبة الشركات

«الاتحادية للضرائب» تدعو للتسجيل بضريبة الشركات
4 نوفمبر 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهري أكتوبر ونوفمبر، «بغض النظر عن سنة صدور الترخيص»، إلى تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ أقصاه 30 نوفمبر الحالي 2024.
وأشارت، في بيان صحفي أمس، إلى ضرورة الالتزام بالمُدد المُحدَّدة بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 بشأن المُدة المُحدَّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس 2024.

ضريبة الشركات
ضريبة الشركات في الإمارات
الإمارات
الهيئة الاتحادية للضرائب
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