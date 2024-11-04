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اقتصاد

"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها إلى "ينبع" في السعودية

"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها إلى "ينبع" في السعودية
4 نوفمبر 2024 16:08

أعلنت "العربية للطيران"، اليوم عن استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين الشارقة وينبع في المملكة العربية السعودية. وستسهم هذه الخطوة في توسيع الشبكة المتنامية لوجهات العربية للطيران في المملكة، وتعزيز التزامها بتزويد المسافرين في المنطقة بخيارات سفر سهلة وموثوقة.


واعتباراً من 28 نوفمبر الجاري ستربط الرحلات الجديدة المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدولي بمعدل رحلتين أسبوعياً.

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وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" يسعدنا تعزيز حضورنا في السوق السعودي والتوسع إلى وجهات جديدة تربط مدن المملكة العربية السعودية بإمارة الشارقة حيث يعكس استئناف هذه الرحلات التزامنا بتزويد المسافرين بخيارات سفر مريحة وبأسعار معقولة.

ويعكس تطوير شبكة وجهاتنا في المملكة التزامنا الدائم في دعم نمو قطاعي السياحة والسفر بين البلدين، وإتاحة المزيد من الفرص للمسافرين على متن رحلاتنا في جميع أنحاء المنطقة".

وبإضافة مدينة ينبع، تشّغل العربية للطيران رحلاتها الى 12 وجهة في المملكة العربية السعودية، مباشرة من الشارقة بما في ذلك أبها والجوف والدمام والقصيم وجيزان وحائل وجدة والمدينة المنورة والرياض وتبوك والطائف.

المصدر: وام
الشارقة
العربية للطيران
السعودية
تبوك
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