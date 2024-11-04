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اقتصاد

«الدار» تطلق مشروع «ممشى جاردنز» بجزيرة السعديات

«الدار» تطلق مشروع «ممشى جاردنز» بجزيرة السعديات
4 نوفمبر 2024 21:37


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة الدار العقارية «الدار» إطلاق مجمعّها السكني الجديد «ممشى جاردنز» بجانب ممشى السعديات في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات. 

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ويتميز «ممشى جاردنز» بإطلالات على متحف زايد الوطني، وشواطئ الخليج العربي، ويضم ممشىً يمتد على طول المجمّع، ويتيح لقاطنيه الوصول إلى بعض أبرز الوجهات الثقافية والترفيهية في جزيرة السعديات.
كما سيستمتع قاطنيه بتجارب تجزئة استثنائية في سعديات غروف، بالإضافة لسهولة الوصول إلى شاطئ ممشى السعديات الذي يشهد حالياً أعمال تطوير لإضافة أجواء الريفييرا الفرنسية على سواحله مع مجموعة راقية من التجارب والمرافق العصرية.
ويتميز المشروع بتصميم مبتكر من شركة «إيه سي إم إي آركتكتشر»، ويضم سبعة مبانٍ سكنية مكوّنة من 493 منزلاً ذات تصاميم مميزة وتشطيبات وتجهيزات فاخرة، حيث تضم كل وحدة سكنية مطبخاً بتصميم مميز مجهزاً بالكامل، ونظام المنزل الذكي، ومساحات تخزين شاملة. 
وتماشياً مع هدف «الدار» لتعزيز ممارسات العيش والبناء المستدامة، يستهدف المشروع الحصول على تصنيف «3 لآلئ» بموجب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج «استدامة»، وتصنيف نجمتين من «فيتويل» - نظام الشهادات الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية. وستكون 50% من مواقف السيارات المخصصة للمتاجر والوحدات السكنية جاهزة لتصبح محطات شحن للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى العديد من مسارات المشي.
من المقرر أن تبدأ عمليات بيع الوحدات في 9 نوفمبر 2024 للراغبين بالشراء من الجنسيات كافة. ويمكن للمشترين الاختيار من بين شقق مكوّنة من غرفة، أو غرفتين، أو ثلاث غرف، أو ثلاث غرف، بالإضافة إلى 13 تاون هاوس مكوّناً من غرفتين أو ثلاث غرف.

الدار العقارية
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