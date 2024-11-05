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اقتصاد

الذهب يستقر وسط ترقب للانتخابات الأميركية

الذهب
5 نوفمبر 2024 08:23

استقر الذهب اليوم الثلاثاء مع امتناع المستثمرين عن المجازفة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، فضلا عن ترقب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلا 2733.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 0225 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2790.15 الأسبوع الماضي.
وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة أيضا مسجلة 2742.40 دولار للأوقية.

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وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.46 للأوقية. وخسر البلاتين ‭0.1‬ بالمئة ليسجل 982.50 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1076.50 دولار.

المصدر: وكالات
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