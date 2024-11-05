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صندوق خليفة لتطوير المشاريع يطلق مسابقة لريادة الأعمال

صندوق خليفة لتطوير المشاريع يطلق برنامجاً تدريبياً في زنجبار
5 نوفمبر 2024 16:11

 
أبوظبي (وام)

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، عن تنظيم النسخة الأولى من مسابقته لريادة الأعمال، وذلك ضمن مشاركته في فعاليات الدورةَ الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ويقدم صندوق خليفة من خلال المسابقة منصة فريدة لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في إمارة أبوظبي، وتسليط الضوء عليها، عبر منحها فرصة التنافس في عرض حلول مبتكرة مؤثرة تعالج التحديات المعاصرة المعقدة في ثلاثة من القطاعات ذات الأولوية، وذلك بهدف استقطاب رواد الأعمال الموهوبين والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، وتمكينهم من صنع تغيير ملموس الأثر قابل للقياس، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، بالانسجام مع شعار أسبوع أبوظبي للأعمال "إحداث الأثر، صنع الفرق".

وستتيح المشاركة للمتسابقين الوصول إلى الموارد، والاستفادة من الخبرات والاستشارات الموجهة، وتوسعة شبكة العلاقات والمعارف مع الخبراء والمستثمرين، ما يعزز نمو أعمالهم ومشاريعهم وانتشارها في السوق التنافسية، ودورها الحيوي في النهوض بمنظومة ريادة الأعمال في أبوظبي.

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وتتضمن المسابقة 3 فئات تتمثل الأولى في فئة القطاع الحيوي والرعاية الصحية، وتشمل مجالات التكنولوجيا والأجهزة الطبية، والصحة الرقمية والطب عن بعد، والتكنولوجيا الحيوية والصيدلة، والوقاية والصحة الشاملة، في حين تتمثل الفئة الثانية في قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتركز على الأتمتة وتحليل البيانات والتعليم الآلي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعات وتحسين الحياة اليومية؛ والفئة الثالثة في قطاع التكنولوجيا الزراعية والزراعة المائية، وتندرج تحتها مجالات الزراعة المستدامة وإدارة المياه، والزراعة الذكية وإنترنت الأشياء في الزراعة، والأمن الغذائي وسلاسل التوريد، والزراعة الحضرية والعامودية.

وسيحصل الفائز عن كل فئة على جائزة مالية هامة، لتغطية نفقات مراحل تطبيقها وإطلاقها للسوق. وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: "يأتي تنظيم هذه المسابقة الريادية انطلاقاً من مهمتنا المتمثلة في نشر ثقافة الابتكار، والنهوض بالقطاعات ذات الأولوية التي تسهم في ازدهار منظومة ريادة أعمال مستدامة ومتطورة في إمارة أبوظبي، وذلك بالتماشي مع أهداف أسبوع أبوظبي للأعمال، وإستراتيجية أبوظبي الاقتصادية 2030 ببناء اقتصاد قائم على المعرفة".

وأضافت أن هذه المبادرة تعد امتداداً لجهود الصندوق المتواصلة لتمكين قدرات رواد الأعمال الواعدين، والارتقاء بطموحهم الريادي في التوسع في مشاريعهم ونجاحها، والسعي إلى التطور المستمر، وتحفيز العقول الريادية الفذة على مواكبة التوجهات السائدة والتطورات المعاصرة في المشهد الاقتصادي العالمي، والتفكير النقدي والإبداع الريادي في إيجاد حلول حديثة مبتكرة ومستدامة لتحديات الحياة اليومية المعقدة، بما ينسجم مع الأهداف الاقتصادية الوطنية، ويعزز تنافسية إمارة أبوظبي في ريادة الابتكارات المستقبلية.

صندوق خليفة لتطوير المشاريع
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