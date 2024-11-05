الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

طيبة الهاشمي: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسهم في تعزيز الإنتاجية بقطاع الطاقة

طيبة الهاشمي: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسهم في تعزيز الإنتاجية بقطاع الطاقة
5 نوفمبر 2024 19:11

 

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت طيبة الهاشمي، رئيس «أديبك»، والرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك البحرية» أن استخدام تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي يسهم في رفع الكفاءة وتعزيز الإنتاجية وخلق القيمة وخفض الانبعاثات في منظومة الطاقة الحالية، بالإضافة إلى بناء منظومة طاقة مستدامة في المستقبل.
وأوضحت الهاشمي، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «قوة تأثير الذكاء الاصطناعي في دعم الانتقال في قطاع الطاقة»، وذلك ضمن جلسات «مؤتمر أديبك الاستراتيجي» باليوم الثاني من «أدبيك 2024»، أن الترابط الوثيق بين قطاعي الطاقة والتكنولوجيا يتيح تحقيق أقصى استفادة ممكنة من قدرات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف تطبيقاته وحلوله المختلفة على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، مشيرةً للجهود التي تبذلها «أدنوك» لتسريع تطوير ونشر حلول الذكاء الاصطناعي عبر كافة عملياتها، وإعداد كوادرها البشرية وصقل قدراتهم للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون مع أبرز شركات ورواد التكنولوجيا، بما يتماشى مع مساعيها لتصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم. 

أخبار ذات صلة
مليون دولار جائزة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصحة البدنية والذهنية
حلول مبتكرة للذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»

وأكدت الهاشمي على أهمية التقرير المشترك بين «أدنوك» و«مصدر» و«مايكروسوفت» الصادر مؤخراً بعنوان «تعزيز الإمكانات: الذكاء الاصطناعي والطاقة من أجل مستقبل مستدام»، والذي سلَّط الضوء على قدرات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الطاقة، وإدارة أنظمتها المعقّدة، وخفض الانبعاثات، ودعم الوصول إلى الحياد المناخي بالتزامن مع تلبية الطلب المتزايد على الطاقة من مراكز البيانات الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أهمية مثل هذه التقارير التي تستعرض آراء الخبراء والمتخصصين في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، ومختلف القطاعات المعنية لرسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي ودوره في دعم تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

 

أديبك
آخر الأخبار
وكيل وزارة الطاقة: تقييم طلبات 30 مصنعاً لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة
اقتصاد
وكيل وزارة الطاقة: تقييم طلبات 30 مصنعاً لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة
اليوم 20:00
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي
اليوم 19:56
ترامب:  يوم حاسم في تاريخ أميركا
الأخبار العالمية
ترامب:  يوم حاسم في تاريخ أميركا
اليوم 19:50
جاريث بيل من الكرة إلى الجولف في «بطولة أبوظبي»
الرياضة
جاريث بيل من الكرة إلى الجولف في «بطولة أبوظبي»
اليوم 19:50
مقر الأرشيف والمكتبة الوطنية
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في «الشارقة للكتاب 2024»
اليوم 19:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©