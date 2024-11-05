أبوظبي (الاتحاد)

تم الإعلان رسمياً عن موعد انعقاد «أديبك 2025» في الفترة الممتدة من 3 إلى 6 نوفمبر المقبل، وذلك عقب النجاح الذي حققه «أديبك 2024»، الذي من المتوقع أن يسجل أرقاما قياسية في أعداد الحضور خلال اليومين الأولين.

وقال معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن «أديبك 2024»، يوفر منصة مثالية لأكبر منتجي ومستهلكي الطاقة لإظهار التزامهم بخفض الانبعاثات الكربونية، مع تحفيز الاستثمار في التقنيات الجديدة والطاقات النظيفة، حيث يمثل الحدث فرصة لتسليط الضوء على التحديات والاحتياجات المتنوعة لأسواق الطاقة المختلفة من جميع أنحاء العالم، ويخلق منبراً عالمياً رئيساً للحوار الموجه نحو إيجاد الحلول.

من جانبها، قالت طيبة الهاشمي، رئيسة «أديبك 2024» والرئيسة التنفيذية لشركة أدنوك البحرية، إن نجاح اليومين الأولين من أديبك 2024، يؤكد قوة التعاون والابتكار في تعزيز التحول في مجال الطاقة، وسيكون مستوى المشاركين والمناقشات التي تجري، مفيدة في توفير فرص جديدة لتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر للطاقة.