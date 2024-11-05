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اقتصاد

الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«الاتحاد»: «إن إم دي سي» تشارك في مناقصات بقيمة 76 مليار درهم

جناح مجموعة «إن إم دي سي» في «أديبك 2024»
6 نوفمبر 2024 01:40

يوسف العربي (أبوظبي)

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تشارك مجموعة «إن إم دي سي» في مناقصات بقيمة 76 مليار درهم، حسب المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إن إم دي سي».
وقال زغلول، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»، إن هذه المناقصات تأتي علاوة على إلى العقود القائمة البالغة قيمتها نحو 70 مليار درهم بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
ولفت إلى أن مساهمة قطاع الطاقة في إجمالي إيرادات المجموعة تصل إلى 50%، فيما تصل حصة قطاع الطاقة من إجمالي العقود القائمة «قيد التنفيذ» إلى نحو 60%، حيث تتميز هذه المشروعات بطول مدة التنفيذ.
وعزا النتائج القوية التي حققتها المجموعة إلى البيئة الداعمة في أبوظبي وتوحيد الجهود والطاقات في مواجهة التحديات العالمية، الأمر الذي حول هذه التحديات إلى فرص فعلية يتم اقتناصها كما تحفز الشركات على تبني الحلول الابتكارية.
وأشار زغلول إلى أهمية التركيز على تنوع محفظة المجموعة على المستوى الجغرافي، بحيث يتم تعويض التراجع في سوق معين بنمو مواز في سوق آخر، فضلاً على الحفاظ على المجموعة في وضع مؤثر وفعال، مشيراً إلى تركيز المجموعة على سياسة الابتكار، وتبني أحدث التقنيات في المجال التي تعمل به الشركة.
ونوه بأن إدراج شركات تابعة للمجموعة في أسواق الأسهم يمثل جزءاً رئيساً من سياسة النمو للمجموعة، من خلال مشاركة المساهمين في مسيرة نجاح المجموعة.  
وقال إن الشركة تدرس التوسع في الأسواق النشطة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «فين جروب» ومقرها فيتنام، ومن خلال هذا التعاون، ستتولى «NMDC» تنفيذ مشاريع واسعة النطاق لحماية السواحل، واستصلاح الأراضي، فضلاً عن مشاريع تطوير طاقة الرياح البحرية والطاقة المتجددة في فيتنام، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الهندسية البحرية المتقدمة لتعزيز الاستدامة البيئية والتكيف الساحلي على المدى الطويل.
وحول الاستثمارات التراكمية للمجموعة في الأسطول، قال زغلول: نحن نعتمد على استراتيجية استثمار مرنة تتماشى مع احتياجات الشركة ومشاريعها، وخلال السنتين الماضيتين، استثمرنا نحو  ملياري درهم في الأصول كجزء من خطتنا للنمو.  
وقال: تبلغ القيمة الإجمالية للأصول حالياً تبلغ 6.3 مليار درهم، أي أننا استثمرنا 33% من إجمالي الأصول في السنتين الأخيرتين، كما نعمل على إعادة تأهيل أصولنا.  
ونوه بأن الشركة توفر لعملائها حلولاً تتوافق مع الاستدامة.
وعلى صعيد استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية داخل المجموعة، أشار إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعزز مستويات الأمن والسلامة.
وتستعرض شركة «إن إم دي سي إينيرجي»، التابعة لمجموعة «إن إم دي سي»، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»، أحدث إنجازاتها وتقنياتها وقدراتها المبتكرة.
وتعد المجموعة شريكاً رئيساً لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، الذي يعد أكبر ملتقى لقطاع الطاقة على مستوى العالم، وتستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024. 
وأكدت «إن إم دي سي إينيرجي»، في بيان صحفي، أن «أديبك 2024» يمثل فرصة مهمة لعرض أحدث تقنيات الشركة في العديد من المجالات الحيوية، مثل السلامة في مواقع العمل وبيئات العمليات التشغيلية.
كما ستعرض «إن إم دي سي إينيرجي» تقنيتها لـ«مراقبة النقاط العمياء» (رصد المناطق التي يصعب رؤيتها) والمصممة لتوفير رؤية كاملة بزاوية 360 درجة، والقضاء على النقاط العمياء حول الآلات الثقيلة.

أبوظبي
ياسر زغلول
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معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
قطاع الطاقة
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الإمارات
معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول
معرض أبوظبي الدولي للبترول
أديبك
معرض أبوظبي للبترول
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