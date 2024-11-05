الإمارات.. مستقبل «مستدام» وطاقة «أكثر نظافة»

«أديبك 2024» منصة عالمية مثالية لتحفيز الابتكار والتعاون والتقدم المستدام في الانتقال بقطاع الطاقة، ومنبر لمناقشة التحديات المعقدة المتمثلة في خلق مستقبل منخفض الكربون، وعالي النمو لقطاع الطاقة العالمي، بفضل دوره في تقديم رؤى استراتيجية وأحدث الحلول التكنولوجية.

وتستعرض الشركات خلال الحدث، المنعقد حالياً في العاصمة أبوظبي، أحدث الأجهزة والمعدات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يوفر فرصة الحضور للتعرف على منتجات وخدمات مبتكرة مصممة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة الطاقة وتسريع الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر نظافة، وهو ما تركز عليه الإمارات عبر تبني نهج مدروس وشامل للذكاء الاصطناعي، لإحداث نقلة نوعية وتطوير منظومة الطاقة.