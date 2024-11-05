الأربعاء 6 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات.. مستقبل «مستدام» وطاقة «أكثر نظافة»

(تصوير: مصطفى رضا)
6 نوفمبر 2024 01:40

«أديبك 2024» منصة عالمية مثالية لتحفيز الابتكار والتعاون والتقدم المستدام في الانتقال بقطاع الطاقة، ومنبر لمناقشة التحديات المعقدة المتمثلة في خلق مستقبل منخفض الكربون، وعالي النمو لقطاع الطاقة العالمي، بفضل دوره في تقديم رؤى استراتيجية وأحدث الحلول التكنولوجية.
وتستعرض الشركات خلال الحدث، المنعقد حالياً في العاصمة أبوظبي، أحدث الأجهزة والمعدات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يوفر فرصة الحضور للتعرف على منتجات وخدمات مبتكرة مصممة للحد من الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة الطاقة وتسريع الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر نظافة، وهو ما تركز عليه الإمارات عبر تبني نهج مدروس وشامل للذكاء الاصطناعي، لإحداث نقلة نوعية وتطوير منظومة الطاقة.

أخبار ذات صلة
بحضور محمد بن راشد.. منصور بن زايد يُكرِّم الفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع
منصور بن زايد: أولويتنا الارتقاء بجودة حياة المجتمع
أبوظبي
مؤتمر أديبك
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
قطاع الطاقة
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
الإمارات
معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول
معرض أبوظبي الدولي للبترول
أديبك
معرض أبوظبي للبترول
آخر الأخبار
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
العالم يترقب نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية
6 نوفمبر 2024
نازحون بعد فرارهم من الجزء الشمالي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تنسف أحياء شمال غزة وتقتل 30 فلسطينياً
6 نوفمبر 2024
كامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
انتخابات أميركية تاريخية.. وتقارب قوي بين هاريس وترامب
6 نوفمبر 2024
مركبات عسكرية أميركية في قاعدة عين الأسد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق.. توقف حركة الأرتال والطائرات في «عين الأسد»
6 نوفمبر 2024
مركز تصويت في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأميركية
الأخبار العالمية
تهديدات كاذبة تعرقل التصويت «مؤقتاً» في جورجيا الأميركية
6 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©