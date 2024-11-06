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اقتصاد

تراجع النفط وارتفاع الدولار مع ترقب نتيجة الانتخابات الأميركية

أسعار النفط
6 نوفمبر 2024 11:01

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الأربعاء بفعل ترقب الأسواق لانتخابات الرئاسة الأميركية، مما ادى إلى ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، في الوقت الذي أظهر فيه تقرير اقتصادى نشر أمس ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.  
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أن سعر خام برنت القياسي للنفط  العالمي تراجع إلى حوالي 74 دولارا للبرميل، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي إلى حوالي 71 دولارا للبرميل.
ويتقدم ترامب وفقا للبيانات الأولية على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، على الرغم من أن حسم المنافسة قد يستغرق أياما. وارتفع مؤشر العملة الأميركية، مما أثر على معظم السلع الأساسية. وبحلول الساعة الواحدة و38 دقيقة بعد الظهر بتوقيت سنغافورة تراجع سعر خام برنت بنسبة 4ر1% إلى 45ر74 دولارا للبرميل تسليم يناير، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4ر1% إلى 99ر70 دولارا للبرميل تسليم ديسمبر.

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المصدر: وكالات
سعر النفط
أسعار النفط
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