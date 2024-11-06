الأربعاء 6 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاستدامة القوة الدافعة لنجاح الشركات في اقتصاد المستقبل

الاستدامة القوة الدافعة لنجاح الشركات في اقتصاد المستقبل
6 نوفمبر 2024 12:25

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
رئيس الدولة يطمئن على صحة طارق محمد عبدالله صالح في مستشفى زايد العسكري

أكد مشاركون في جلسة حوارية استضافتها شركة الشارقة لإدارة الأصول بمناسبة الذكرى 15 عاماً على تأسيسها، أن تطبيق الشركات لممارسات الاستدامة سيشكل حجر الزاوية والقوة الدافعة للنجاح في اقتصاد المستقبل.

وقال آلان بيجاني، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة ماجد الفطيم، خلال الجلسة التي حضرها عدد من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين، أن هناك تحولاً جذرياً في كيفية تعامل الشركات مع الاستدامة، حيث لم يُعد الأمر يتعلق بالامتثال البيئي فحسب، بل يتعلق أيضاً بتلبية المطالب المعقدة للمستهلكين الذين يتخذون قراراتهم بشكل متزايد بناءً على المسؤولية البيئية للشركات.

وأكد بيجاني أنه على الرغم من أن تطبيق الممارسات المستدامة يتطلب استثمارات كبيرة، لكنه بات ضرورياً لتحقيق النجاح التجاري على المدى الطويل، موضحاً أن الشركات التي تعتبر الاستدامة محركاً أساسياً للأعمال بدلاً من مجرد التزام بالقوانين ستكون في موقع أفضل لتحقيق النجاح في اقتصاد المستقبل.

أما عن التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، فسلط بيجاني الضوء على الفرص والتحديات على حد سواء ودور الذكاء الصناعي في عالم المؤسسات والشركات، مشيراً إلى أننا في مرحلة حاسمة، حيث إن تغذية عقول أجهزة الذكاء الصناعي تتم تغذيتها من أفراد وشركات خاصة، وبالتالي الرقابة والتحكم ستتم من خلال هذه الفئات، مشدداً على أن فهم هذه الديناميكية أمر ضروري لقادة الأعمال، فنحن لا نزال في مرحلة مبكرة من استكشاف القدرات الحقيقية الكامنة لمستقبل نظام الذكاء الصناعي في منظومة العمل والإدارة. 

الاستدامة
الإمارات
الاقتصاد
آخر الأخبار
عصف ذهني للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات يستشرف مستقبل التكنولوجيا
علوم الدار
عصف ذهني للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات يستشرف مستقبل التكنولوجيا
اليوم 13:30
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
اليوم 13:10
19 لاعباً مواطناً يواجهون «المجهول» في دوري الأولى
الرياضة
19 لاعباً مواطناً يواجهون «المجهول» في دوري الأولى
اليوم 12:53
«تهاون البداية» يُكلف الشارقة «خسارة ثلاثية» في «الآسيوية»
الرياضة
«تهاون البداية» يُكلف الشارقة «خسارة ثلاثية» في «الآسيوية»
اليوم 12:50
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يطمئن على صحة طارق محمد عبدالله صالح في مستشفى زايد العسكري
اليوم 12:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©