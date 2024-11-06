الاستدامة القوة الدافعة لنجاح الشركات في اقتصاد المستقبل

الشارقة (الاتحاد)

أكد مشاركون في جلسة حوارية استضافتها شركة الشارقة لإدارة الأصول بمناسبة الذكرى 15 عاماً على تأسيسها، أن تطبيق الشركات لممارسات الاستدامة سيشكل حجر الزاوية والقوة الدافعة للنجاح في اقتصاد المستقبل.



وقال آلان بيجاني، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة ماجد الفطيم، خلال الجلسة التي حضرها عدد من قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين والأكاديميين، أن هناك تحولاً جذرياً في كيفية تعامل الشركات مع الاستدامة، حيث لم يُعد الأمر يتعلق بالامتثال البيئي فحسب، بل يتعلق أيضاً بتلبية المطالب المعقدة للمستهلكين الذين يتخذون قراراتهم بشكل متزايد بناءً على المسؤولية البيئية للشركات.



وأكد بيجاني أنه على الرغم من أن تطبيق الممارسات المستدامة يتطلب استثمارات كبيرة، لكنه بات ضرورياً لتحقيق النجاح التجاري على المدى الطويل، موضحاً أن الشركات التي تعتبر الاستدامة محركاً أساسياً للأعمال بدلاً من مجرد التزام بالقوانين ستكون في موقع أفضل لتحقيق النجاح في اقتصاد المستقبل.



أما عن التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، فسلط بيجاني الضوء على الفرص والتحديات على حد سواء ودور الذكاء الصناعي في عالم المؤسسات والشركات، مشيراً إلى أننا في مرحلة حاسمة، حيث إن تغذية عقول أجهزة الذكاء الصناعي تتم تغذيتها من أفراد وشركات خاصة، وبالتالي الرقابة والتحكم ستتم من خلال هذه الفئات، مشدداً على أن فهم هذه الديناميكية أمر ضروري لقادة الأعمال، فنحن لا نزال في مرحلة مبكرة من استكشاف القدرات الحقيقية الكامنة لمستقبل نظام الذكاء الصناعي في منظومة العمل والإدارة.