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اقتصاد

«غرفة أبوظبي» توقّع اتفاقية تعاون مع «سيمنس»

«غرفة أبوظبي» توقّع اتفاقية تعاون مع «سيمنس»
6 نوفمبر 2024 14:30


أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع شركة «سيمنس» العالمية، تهدف إلى تعزيز استدامة قطاع النقل ودعم التكامل في مجال المركبات الكهربائية بإمارة أبوظبي، وذلك في إطار استراتيجية الغرفة، لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في مختلف القطاعات الحيوية.
وقّع الاتفاقية، كل من أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، وهيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس الشرق الأوسط»، وذلك على هامش مشاركة الغرفة ودعمها فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024».
وقال أحمد خليفة القبيسي: «تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الغرفة لدعم مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الاستدامة في قطاع النقل في أبوظبي، وذلك عبر شراكات استراتيجية مع شركات رائدة مثل «سيمنس»، ونسعى من خلالها إلى تقديم الدعم للشركات المحلية للاستفادة من أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية التي تُعزز جاذبية أبوظبي الاقتصادية وبيئتها الاستثمارية، بما يُسهم في دفع الاقتصاد المحلي وتنويع موارده، بما يتماشى مع مستهدفات «اقتصاد الصقر» الذي يقود رحلة تحوُّل إمارة أبوظبي إلى اقتصاد ذكي».
من جانبه، قال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط: «نتطلع إلى دعم قطاع النقل في أبوظبي، وتوفير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات الطاقة والاستدامة، وذلك انطلاقاً من التزامنا بالمساهمة في تطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة، في إطار شراكاتنا الفاعلة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وبما يعزز سعي أبوظبي للتحول إلى مركز رئيس لممارسة الأعمال على مستوى المنطقة يتمتع بمقومات تقنية حديثة ومتقدمة».
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتعزيز قدرات رواد الأعمال على استخدام تقنيات «سيمنس» في مجال المركبات الكهربائية وتحليل السوق، إلى جانب تقديم برامج لدفع ريادة الأعمال وتبادل البيانات، ودعم الابتكار في السوق المحلي.

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