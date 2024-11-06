1.3 مليار درهم إيرادات «برجيل القابضة» خلال الربع الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفعت إيرادات مجموعة برجيل القابضة بي إل سي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الثالث لتصل إلى 1.3 مليار درهم بفضل تنامي إقبال المرضى على المنشآت التابعة لها وتزايد العائدات المتأتية منه.

كما ارتفعت الأرباح التي حققتها المجموعة ضمن نتائجها المالية عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والتي أعلنتها اليوم قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 5.1% لتصل إلى 273 مليون درهم رغم ارتفاع التكاليف المباشرة الناتجة عن الاستثمار المتواصل في مجال طب الأورام بهدف تعزيز الإيرادات المتأتية نتيجة تنامي إقبال المرضى على العلاج في المستقبل.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة:"خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تمكّنت برجيل القابضة من الدخول بقوة إلى المزيد من الأسواق وذلك من خلال توسيع شبكة منشآتها على المستوى الإقليمي. وفي الربع الثالث من العام، شهدت المجموعة نموًا متسارعًا في إيراداتها بما يصل إلى 14% بفضل تنامي إقبال المرضى على المنشآت التابعة لها بنسبة 12% وتزايد العائدات المتأتية منهم. يشكل هذا التقدم الملحوظ دليلًا على القدرات الفريدة التي تتمتع بها المجموعة في مجال الرعاية الصحية فائقة التخصص، وهي ثمرة الاستثمارات الاستراتيجية المستمرة الهادفة إلى دفع عجلة النمو وتعزيز الربحية خلال الفترات القادمة.وأضاف: "لا تدخر برجيل القابضة جهدًا في عقد شراكاتٍ هامة من شأنها ترسيخ بصمتها في المنطقة وتعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في مختلف أنحائها. وكجزءٍ من التزامنا باستراتيجية الرعاية الصحية لدولة الإمارات، سنعمل على إطلاق تسعة مراكز صحية جديدة لخدمة أفراد المجتمع، مما يساهم في تعزيز إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية وجعلها في متناول الجميع، فضلًا عن زيادة عدد المرضى المحالين إلى منشآتنا وجعل شبكتنا أكثر قوة. وفي سياق المملكة العربية السعودية، فإنّنا نسعى إلى توسيع شبكة مراكز "فيزيوثيرابيا" للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز صحة أفراد المجتمع ورفدهم بالمزيد من خدمات إعادة التأهيل، ونخطط كذلك لإطلاق المزيد من مراكز جراحة اليوم الواحد ومراكز الرعاية الصحية الأولية بما يكفل الارتقاء بصحة ورفاه مختلف الشرائح المجتمعية.

وتابع حديثه بالقول: "يعد طب الأورام وصحة المرأة والطفل وجراحة العظام وزراعة الأعضاء من أهم أولويات النمو بالنسبة لبرجيل القابضة، نظرًا للطلب الشديد على إمكاناتنا المتخصصة في هذه المجالات. وفي هذا الإطار، نسعى لأن نكون الجهة التي يفضل الجميع اللجوء إليها للحصول على هذه الخدمات، وقد بدى ذلك جليًا في الثقة التي مُنحت لنا لإتمام 26 عملية لزراعة أعضاء متعددة هذا العام، والتي حققت نجاحًا نسبته 100%. تشهد هذه الإنجازات على خبراتنا المتنامية في مجال الرعاية الصحية المتقدمة وتساهم في تعزيز مكانتنا الريادية في مجال حلول الرعاية الصحية فائقة التطور".

وأردف قائلًا: "لقد عملنا على توسيع محفظة منشآتنا في مجال صحة المرأة بإطلاق عيادة الثقة لعلاج العقم (Trust Fertility Clinic)، التي تعد الأكبر من نوعها في دولة الإمارات. ومن خلال خدمات التلقيح الاصطناعي، تضفي هذه المنشأة المتطورة المزيد من الشمولية على خبراتنا في مجال الأمراض النسائية والتوليد وطب الأجنة والتخصصات الفرعية لطب الأطفال، مما يوفر للنساء رحلة سلسة منذ بداية الحمل وحتى الولادة".

وأضاف: "تساهم شراكتنا مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية في تطوير مجالات الطب الخلوي والتجديدي، حيث سنعمل على تطوير برنامج عالمي المستوى لزراعة نخاع العظم، مما يجعل أبوظبي رائدة عالميًا في مجال الرعاية الصحية المعقدة. وبالمثل، يساهم تعاوننا مع "أكسيوم سبيس" في تحسين نتائج الأبحاث الطبية من خلال استكشاف تأثيرات الجاذبية الدقيقة، وتصدّر الجيل القادم من حلول الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية الإمارات للابتكار في مجال الفضاء".