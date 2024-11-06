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الذهب يتراجع مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة

الذهب يتجه لتسجيل ارتفاع مع ترقب بيانات التضخم
6 نوفمبر 2024 18:42

عواصم (رويترز) 
 انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة، بعد الإعلان عن فوز ترامب بالرئاسة الأميركية، فيما ينصب التركيز على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل.

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وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2738.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش.
وكان الذهب قد بلغ قمة غير مسبوقة عند 2790.15 دولار يوم الخميس الماضي.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2747.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32.47 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 992.92 دولار، وانخفض البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 1058.24 دولار.

الذهب
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