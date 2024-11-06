18 مليار درهم أرباح «العالمية القابضة» في 9 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة العالمية القابضة تحقيق أرباح قوية بعد الضرائب بلغت 18 مليار درهم، خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، بزيادة بنسبة 18.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 64.0 مليار درهم، محققةً زيادة قوية بنسبة 49.4% على أساس سنوي.

ويأتي هذا الأداء مدفوعاً بالمساهمات القوية من قطاع العقارات والإنشاءات في الشركة العالمية القابضة.

ويُعزى هذا الزخم القوي إلى نمو إيرادات الدار بفضل المبيعات القوية لمشاريعها التطويرية، وارتفاع الإيرادات من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والمشاريع الجديدة، إلى جانب عمليات دمج مدن وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» وميزا للاستثمارات، وغيرها من الأصول تحت مظلة مُدن القابضة «كيو القابضة سابقاً».

وفي معرض تعليقه على هذه النتائج المتميزة، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «تعكس نتائجنا القوية خلال الأشهر التسعة الأولى مستوى المرونة والدقة في تنفيذ استراتيجية الشركة والعمل الدؤوب نحو تحقيق أهدافها عبر قطاعات العمل الأساسية. وقد شهدنا نشاطاً قوياً عبر كامل محفظة أعمالنا المتنوعة، وبالتالي حافظنا على مسار نمو مستدام يُعزز القيمة. ونتقدم بخطوات ثابتة نحو الربع الأخير من العام مستفيدين من كل هذا الزخم لاغتنام المزيد من الفرص، مع التركيز على التميز التشغيلي، وإضافة القيمة على المدى البعيد. وأثق كل الثقة بأن هذا المسار سيرسخ التزام الشركة العالمية القابضة بتقديم أفضل العوائد لمساهميها».