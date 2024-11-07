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الدولار قرب أعلى مستوياته في 4 أشهر

عملات من فئة الدولار
7 نوفمبر 2024 08:44

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في أربعة أشهر اليوم الخميس، بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، بينما يراقب المستثمرون العديد من قرارات بنوك مركزية بشأن الفائدة.
ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم، وسينصب تركيز السوق على أي أدلة تشير إلى أن البنك قد لا يخفضها في ديسمبر.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية، 0.05 بالمئة إلى 105.06 بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ الثالث من يوليو عند 105.44 في الجلسة السابقة.
وصعد الين 0.09 بالمئة إلى 154.5 للدولار، بعد أن لامس 154.715 في وقت سابق من الجلسة، وهو أدنى مستوى له مقابل العملة الأميركية منذ 30 يوليو.
وهبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريبا مقابل الدولار اليوم الخميس، رغم أنه ارتفع قليلا مع إصدار بكين سلسلة من البيانات التجارية.
وتداول المتعاملون اليوان في الخارج عند 7.1925 للدولار، بارتفاع بنحو 0.18 بالمئة.

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المصدر: وكالات
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