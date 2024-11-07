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اقتصاد

الذهب يلامس أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

الذهب
7 نوفمبر 2024 10:17

لامست أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، فيما ينصب التركيز أيضاً على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2656.34 دولار للأوقية، عند الساعة 0327 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة.
وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي وقفد أكثر من 130 دولار منذ ذلك الحين.
وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 2663.60 دولار.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر، مما يجعل الذهب أكثر كلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

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وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.03 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 983.73 دولار وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1028.25 دولار. وانخفضت المعادن الثلاثة للجلسة الثانية على التوالي.

 

المصدر: وكالات
المعادن النفيسة
الذهب
أسعار الذهب
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