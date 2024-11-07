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نجاح فعالية مطابقة الأعمال يعزز الروابط بين هونغ كونغ والشرق الأوسط

نجاح فعالية مطابقة الأعمال يعزز الروابط بين هونغ كونغ والشرق الأوسط
7 نوفمبر 2024 15:07

يسر غرفة الأعمال بين هونغ كونغ والشرق الأوسط (HKMEBC) أن تعلن عن النجاح الكبير لفعالية مطابقة الأعمال الحصرية التي أُقيمت في الأول من نوفمبر بمقرها الرئيسي في دبي. جمعت هذه الفعالية بين قادة الصناعة والشخصيات المؤثرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين هونغ كونغ والشرق الأوسط.

شارك الحضور في مناقشات مثمرة وجلسات تواصل فتحت الأبواب لاستثمارات جديدة وتعاونات واعدة. وألقى الدكتور آرون شوم، الرئيس المؤسس لـ HKMEBC، كلمة افتتاحية مشيداً بنجاح فعالية مطابقة الأعمال التي عُقدت في فبراير 2024 والتي أدت إلى تأسيس أكثر من 10 شركات من هونغ كونغ لمكاتبها في الإمارات. واستمر هذا الحدث في نوفمبر بالبناء على هذا الزخم، مما يؤكد التزام الغرفة بدعم الشركات وتشجيع النمو في المنطقة.


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كما أن انضمام الإمارات مؤخرًا إلى مجموعة البريكس زاد من أهمية هذه الفعالية، مما أرسى أساسًا للتعاون الأعمق وفرص أوسع بين الإمارات وهونغ كونغ والصين.



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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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