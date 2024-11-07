«الاتحاد لائتمان الصادرات» تستعرض استراتيجياتها الداعمة للتصدير خلال «أديبك»

أبوظبي (الاتحاد)

سلطت «الاتحاد لائتمان الصادرات» خلال مشاركتها في النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»، الضوء على سياساتها الداعمة لتعزيز تنافسية قطاع التصدير في الدولة أمام ممثلين من جمهورية الهند وجمهورية الصين الديمقراطية الشعبية.

وشهد المعرض مشاركة «الاتحاد لائتمان الصادرات» في اجتماعَي طاولة مستديرة نظَّمتهما وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الأول بحضور ممثلين من الهند، والثاني مع ممثلين من الصين.

وقدم ماجد جلفار، رئيس تأمين الائتمان التجاري وتمويل الصادرات لدى «الاتحاد لائتمان الصادرات»، عرضاً تقديمياً أمام ممثلي الجانب الهندي، تبعهُ بعرض تقديمي آخر أمام ممثلي الجانب الصيني، حول سياسات ورؤية «الاتحاد لائتمان الصادرات» لدعم المصدّرين والشركات في دولة الإمارات، والإنجازات المحققة في هذا الخصوص.

و أكد جلفار أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتَي الإمارات والهند التي دخلت حيز التنفيذ منذ مايو 2022 أتاحت آفاقاً جديدة للتجارة بين البلدين من خلال إلغاء التعرفة الجمركية أو تخفيضها على أكثر من 80% من المنتجات، وهو ما أسهم في زيادة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الهندية.

وأشار جلفار إلى دور هذه الاتفاقيات في تعزيز مكانة الدولة كشريك تجاري رئيس للهند، خصوصاً مع وصول حجم التجارة غير النفطية بينهما إلى قرابة 284 مليار درهم إماراتي في عام 2022، معرباً عن تفاؤله حيال الفرص الاقتصادية الكبيرة لهذه الشراكة.