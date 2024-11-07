«الاتحادية للضرائب» تحصل على شهادتي «آيزو» في إدارة المخاطر وعلاقات الشركاء

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على اعتمادين دوليين جديدين وتسلمت شهادة «آيزو 31000_2018» لاعتماد المعيار الدولي لنظام إدارة المخاطر، وشهادة «آيزو 44001_2017» لاعتماد المعيار الدولي لنظام إدارة علاقات الشركاء.

وبحضور سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، تسلم السيد جاسم الزرعوني مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالهيئة الشهادتين من السيد نزار بشايره الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال بزنس بيرو للفحص والتفتيش.

وأكد خالد علي البستاني أن الاعتمادين الجديدين يعززان الثقة بخدمات وأنظمة الهيئة التي يتم تطويرها بصفةٍ مستمرة لرفع كفاءة الأداء، وضمان حماية وأمان البيانات لتحسين خدمات الهيئة ومخرجاتها في جميع القطاعات، ومن بينها إدارة المخاطر وإدارة علاقات الشركاء عبر تطبيق منهجية الجودة الشاملة لإنجاز العمليات، وتوثيقها، واستخدام أسلوب المنظومة المتكاملة.

وقال: جاء هذا الإنجاز الجديد استكمالاً لمنظومة الجودة الشاملة التي تحرص الهيئة على مواكبتها لأفضل المعايير الدولية بصفة مُستمرة، فقد حصلت الهيئة على العديد من شهادات آيزو لاعتماد أنظمتها تعزيزاً لجهودها في تحقيق الريادة والتميز.

وأضاف البستاني: تُعد المُحافظة على معايير الجودة من الأدوات الأساسية لتحقيق رؤية الهيئة للارتقاء المُستمر بجودة خدماتها، وفي هذا الإطار نتبنى سياسات متكاملة لتحقيق رؤيتنا كهيئة ضريبية رائدة عالمياً في تحصيل الإيرادات الضريبية، وترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي لدعم الاستدامة المالية.