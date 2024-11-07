«سياحية عجمان» تعزز شراكاتها الاستراتيجية خلال «سوق السفر العالمي»



لندن (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية السياحية في عجمان، مذكرتي تفاهم مع شركة «كورال توريستيك»، المتخصصة عالمياً في القطاع السياحي، وشركة «فيتورز» لتنظيم الرحلات السياحية، وذلك على هامش مشاركة الدائرة في معرض سوق السفر العالمي الذي يختتم أعماله في لندن اليوم.

وتم إبرام مذكرتي التفاهم، بحضور محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، وسابين جوردان جلاب، المدير التنفيذي لشركة «فيتورز»، وكوراي كافدير، الرئيس التنفيذي للعمليات وسط أوروبا في شركة «كورال توريستيك».

وتعكس المذكرتان حرص الدائرة على توطيد أواصر تعاونها مع المؤسسات الرائدة في القطاع السياحي، وتطوير شراكاتها الاستراتيجية مع شركات السفر والسياحة العالمية، بهدف تبادل الخبرات والمعارف، ومشاركة أفضل الممارسات والمنهجيات في مجالات الحجوزات الفندقية والترويج للوجهات السياحية، بما يعزز مكانة إمارة عجمان على خريطة السياحة والضيافة عالمياً.

وقال محمود الهاشمي: يأتي التعاون مع شركتي «كورال توريستيك»و«فيتورز» في إطار حرصنا على توسيع نطاق شراكاتنا الإستراتيجية مع أبرز الشركات العاملة في القطاع السياحي، وترسيخ مكانة إمارة عجمان وجهة سياحية رائدة عالمياً.

وتشمل بنود المذكرتين التعاون في صياغة خطط واستراتيجيات ترويجية، وتبادل المعلومات والبيانات والخبرات والرؤى في هذا المجال، إضافة إلى استكشاف التقنيات والمنهجيات الجديدة التي من شأنها تحسين الخبرات السياحية، وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال السياحة والضيافة، دعماً لمستهدفات الدائرة.

كما يغطي نطاق المذكرتين حضور الندوات والمعارض والورش التي تعنى بالقطاع السياحي والمشاركة فيها، وبحث أهم التطورات والاتجاهات في هذا المجال، لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السياحة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون وتقديم تجارب سياحية فريدة للزوار المحليين والدوليين، بما يتماشى مع توجهات حكومة الإمارة وأهداف دائرة التنمية السياحية في عجمان.