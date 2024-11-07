«دراجون أويل» و«وزارة البترول» المصرية توقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي (وام)

وقعت شركة دراجون أويل، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع قطاع الطاقة في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024».

حضر التوقيع، معالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، والمهندس علي راشد الجروان الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل. وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام الطرفين بتعزيز استرداد الهيدروكربونات وتطوير حلول رقمية مبتكرة، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة وتعزيز التحول الرقمي.

ويشمل التعاون استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المكامن البحرية المغمورة بالمياه في خليج السويس، بهدف تحسين إدارة المكامن الناضجة في المنطقة عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتي ستسهم في تعزيز تحليل البيانات، وتبسيط العمليات الميدانية، ورفع كفاءة استراتيجيات إدارة المكامن.