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اقتصاد

«المصرف المركزي» يخفض سعر الأساس بواقع 25 نقطة أساس

المصرف المركزي
7 نوفمبر 2024 23:51


أبوظبي (الاتحاد)
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم، خفض «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 4.90% إلى 4.65%، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 8 نوفمبر.
يأتي هذا القرار إثر إعلان الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد اليوم.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حدا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

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