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اقتصاد

«مُدن» تطلق مشروع «نوايف شرق» في جزيرة الحديريات

«مُدن» تطلق مشروع «نوايف شرق» في جزيرة الحديريات
7 نوفمبر 2024 23:59


أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت «مُدن»، مشروع «نوايف شرق» للتملك الحر في جزيرة الحديريات.
ويعد مشروع الحديريات الذي تبلغ مساحته أكثر من 51 مليون متر مربع، أي ما يعادل 53.8% من مساحة جزيرة أبوظبي، أحد المشاريع الاستراتيجية التي تخدم أهداف الخطة التطويرية في الإمارة، ويضم المشروع فللاً فاخرة، حيث يتراوح حجم الفلل ما بين 370 إلى 2700 متر مربع، وتشمل مساحات معيشة واسعة تتنوع من 3 إلى 8 غرف نوم.
وقال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مُدن القابضة: «يعد مشروع «نوايف شرق» السكني وجهة مثالية للسكن العصري الفاخر، ويعكس رؤية المجموعة في إطلاق مشاريع سكنية عصرية ومتكاملة، في إطار جهودها الرامية إلى توفير مجتمعات تُثري حياة السكان، وتسهم في دفع عجلة النمو والازدهار العمراني المستدام.
وقال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية: ملتزمون في المساهمة في إرساء معايير جديدة في القطاع العقاري من خلال تتنفيذ مشاريع نوعية واستثنائية من حيث التصميم والتنفيذ، حيث إن هذه المشاريع ستعزز من مسيرة الابتكار والتقدم.

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