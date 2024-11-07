ممثلو شركات عالمية: الإمارات مركز رئيس لاستقطاب المشاريع والاستثمارات بقطاع الطاقة

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد ممثلو شركات عالمية وعربية ومشاركون في معرض «أديبك»، أن الإمارات تعد مركزاً إقليمياً رئيساً لمشاريع واستثمارات وتوسعات شركات الطاقة، في ظل ما تتميز به الدولة من رؤية استثمارية طويلة المدى في قطاع الطاقة والاستدامة، فضلاً عن الحوافز والمبادرات المشجعة للاستثمار في الدولة، بجانب موقعها الاستراتيجي المتميز.

وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، رغبتهم في مواصلة التوسع وتعزيز أعمالهم في الإمارات عامة، وأبوظبي على وجه الخصوص، وحرصهم على المشاركة سنوياً في معرض «أديبك» للبحث عن تعزيز فرص التعاون والشراكة.

وقال لوكا ماريانو مدير أول للمبيعات في شركة هانيويل لحلول المعالجة، إن مركز «هانيويل مصدر للابتكار» بمدينة مصدر في أبوظبي الذي تأسس في عام 2019 كمركز متقدم للتكنولوجيا الرقمية، يعمل كمركز استراتيجي للتصدير إلى المنطقة، ويخدم صناعات متنوعة مثل الطاقة، والطيران، والفضاء، والمباني التجارية الذكية، ويُظهر حلولاً متقدمة في التحول الرقمي والأتمتة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستدامة.

وأشار إلى أن عمليات المركز تتماشى مع الاتجاهات العالمية في تحول الطاقة.

وحول اختيار أبوظبي لافتتاح مثل هذا المركز والتوسع في استثمارات ومشاريع الشركة في الإمارات بشكل عام، أكد ماريانو أن الإمارات تتميز بتسهيل الاستثمارات بفعل السياسات والحوافز الحكومية والبيئة التنظيمية القوية ورؤيتها طويلة المدى المتعلقة بالاستثمار وتحول الطاقة.

وقال، إن «مركز الابتكار في أبوظبي يعمل كمركز لوجستي وتشغيلي رئيس لنا بفضل موقعه الاستراتيجي ونسعى دوما للتوسع وتعزيز أعمالنا في أبوظبي خاصة والإمارات بشكل عام.

وفيما يتعلق بالتوظيف وتطوير المواهب الإماراتية، أشار ماريانو إلى أن مركز الابتكار يوفر فرص عمل لمئات الموظفين.

وقال، إنه يوجد برنامج تدريبي مكثف لاستقطاب المواهب الإماراتية، مشيراً إلى أن الأولوية في التوظيف تتمثل في تطوير المهارات الهندسية لدفع جهود التحول الرقمي وابتكار الحلول الرقمية حيث يعمل في المركز مهندسون إماراتيون.

من جهته، قال الدكتور معاذ الراوي الرئيس التنفيذي للشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة «أركاس» السعودية، التي تأسست في عام 1966، إن مشاريع أركاس متواجدة في الإمارات منذ قرابة 50 عاماً، مضيفاً «نتطلع لتوسيع مشاريعنا بالإمارات عامة وأبوظبي بشكل خاص للتعاون والشراكة في خدمة الاقتصاد المحلي».

وقال: نشارك في معرض «أديبك» منذ قرابة 20 عاماً ونحرص على تواجدنا لتطوير العلاقات والشراكات مع الإمارات.