«أديبك 2024» يؤكد أهمية التعاون الدولي لتحقيق الانتقال بقطاع الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

رحب مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024» بالمجتمع الأوسع خارج منظومة الطاقة للعمل بشكل متعدد الأطراف لتسريع عجلة الابتكار والتعاون لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة الذي من شأنه تحقيق الرخاء العالمي.

وتضمنت الجلسات 4 محاور منفصلة لمناقشة الأجندات الأكثر أهمية لدعم اتفاق الإمارات، وشملت الموضوعات: سد الفجوة بين الشمال والجنوب العالميين، وتعزيز التحالفات العالمية من خلال الجهات الحكومية الدولية وغير الحكومية، وضمان التمثيل المتساوي للمجموعات غير الممثلة، وتعزيز قادة الغد.

وفي جلسة بعنوان «تعزيز نظام الطاقة في أفريقيا من خلال تحفيز النمو داخل البلاد من خلال الموارد المحلية»، تركزت المناقشات حول فرص النمو داخل البلدان الأفريقية والدور الحاسم الذي يلعبه الوصول إلى التمويل والتعاون في توفير هذه الإمكانات.