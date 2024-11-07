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اقتصاد

«أديبك 2024» يؤكد أهمية التعاون الدولي لتحقيق الانتقال بقطاع الطاقة

جانب من الجلسة
8 نوفمبر 2024 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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رحب مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024» بالمجتمع الأوسع خارج منظومة الطاقة للعمل بشكل متعدد الأطراف لتسريع عجلة الابتكار والتعاون لتحقيق الانتقال في قطاع الطاقة الذي من شأنه تحقيق الرخاء العالمي. 
وتضمنت الجلسات 4 محاور منفصلة لمناقشة الأجندات الأكثر أهمية لدعم اتفاق الإمارات، وشملت الموضوعات: سد الفجوة بين الشمال والجنوب العالميين، وتعزيز التحالفات العالمية من خلال الجهات الحكومية الدولية وغير الحكومية، وضمان التمثيل المتساوي للمجموعات غير الممثلة، وتعزيز قادة الغد.  
وفي جلسة بعنوان «تعزيز نظام الطاقة في أفريقيا من خلال تحفيز النمو داخل البلاد من خلال الموارد المحلية»، تركزت المناقشات حول فرص النمو داخل البلدان الأفريقية والدور الحاسم الذي يلعبه الوصول إلى التمويل والتعاون في توفير هذه الإمكانات.

أبوظبي
مؤتمر أديبك
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
قطاع الطاقة
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
الإمارات
معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول
معرض أبوظبي الدولي للبترول
أديبك
معرض أبوظبي للبترول
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