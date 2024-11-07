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اقتصاد

نهيان بن مبارك: أبوظبي وجهة عالمية لصناعة النفط والغاز

نهيان بن مبارك خلال زيارته معرض «أديبك 2024» (وام)
8 نوفمبر 2024 01:29

أبوظبي (وام)

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زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، عدداً من الأجنحة الوطنية والأجنبية المشاركة في النسخة الأربعين من معرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024» المقام بمركز أدنيك أبوظبي.
وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالدور البارز الذي يلعبه المعرض في تعزيز العلاقات والشراكات بين الشركات الإماراتية والعالمية، بما يسهم في دعم الابتكار والنمو المستدام في قطاع الطاقة.
وأكد معاليه أهمية المعرض في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لصناعة النفط والغاز، مشيراً إلى أن الإمارات توفر بيئة استثمارية محفزة وداعمة للنمو في كافة القطاعات، خاصة قطاع الطاقة.
كما أثنى معاليه على الجهود الكبيرة التي بذلتها مجموعة أدنيك في جعل مركز أدنيك أبوظبي قبلة لآلاف الزوار من مختلف دول العالم مما يمثل شهادة عالمية لمجموعة أدنيك في إنجاح هذا الحدث، ودورها البارز في تعزيز تجربة الزوار والوفود المشاركة.  
من جانبه، قال حميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك الذي رافق معاليه خلال الزيارة، إن زيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى معرض «أديبك» تؤكد على المكانة التي يحظى بها المعرض وأن نجاح معرض أديبك 2024 يمثل إضافة جديدة لسجل النجاحات والإنجازات التي تحققها مجموعة أدنيك بشراكتها وتعاونها مع كبريات الشركات العالمية والرائدة من أجل استقطاب واستضافة وتنظيم كبريات الفعاليات الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي.
ويعد معرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» من أهم الفعاليات العالمية في قطاع النفط والغاز، حيث يلعب دوراً محورياً في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة لصناعة الطاقة، كما يمثل «أديبك» منصة استراتيجية تجمع قادة ورواد الصناعة وصناع القرار من جميع أنحاء العالم لبحث مستقبل الطاقة ومناقشة أحدث الابتكارات والتقنيات التي تسهم في تحقيق الاستدامة في قطاع النفط والغاز.

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معرض أبوظبي الدولي للبترول
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معرض أبوظبي للبترول
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