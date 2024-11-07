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اقتصاد

37 مليار درهم صفقات «أديبك 2024»

زيادة ملحوظة في عدد زوار معرض أديبك (من المصدر)
8 نوفمبر 2024 01:30

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت أمس النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»، بحضور عدد قياسي بلغ 205,139 شخص من 172 دولة، مرسخاً مكانة الإمارات ودورها الرائد مركزاً عالمياً في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار.
وتشير الأرقام إلى زيادة أكبر وأكثر تنوعاً في المشاركة العالمية، حيث زاد عدد المشاركين بأكثر من 20 ألفاً مقارنة بدورة العام الماضي من الحدث.
وأديبك 2024 هو النسخة الأكثر نجاحاً في تاريخ الحدث العريق الممتد على مدى 40 عاماً، حيث أثمر عن تحقيق صفقات بقيمة أكثر من 10 مليارات دولار (36.8 مليار درهم) عبر مختلف القطاعات.
واستجابةً للدعوة التي أطلقها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، خلال كلمته الافتتاحية لـ«أديبك 2024»، دعا المشاركون في الحدث القطاعات المعنية لتوفير الإمكانات النوعية اللازمة للاستفادة من الفرص التي تتيحها التوجهات العالمية الرئيسية الثلاثة المتمثلة في: نهوض دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة، ونمو الذكاء الاصطناعي، والمتغيرات والنقلة النوعية في قطاع الطاقة.
وقالت طيبة الهاشمي، رئيسة «أديبك 2024»، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك البحرية»: «وفرت الدورة الـ 40 من «أديبك 2024» منصة متخصصة استضافت أبرز الخبراء وقادة الفكر من العديد من القطاعات والمناطق الجغرافية لمناقشة سبل خلق وتعزيز القيمة، وإيجاد حلول مبتكرة تساهم في صياغة مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة، ومن خلال التركيز على مناقشة القدرات النوعية والترابط الوثيق بين الذكاء الاصطناعي وقطاع الطاقة، وفر «أديبك» منصة لإجراء حوارات بناءة حول تعزيز التعاون عبر القطاعات، ونحن مستمرون في البناء على هذه النجاحات لتعزيز مساهمة «أديبك» وتأثيره الإيجابي في قطاع الطاقة العالمي خلال دورة 2025».
وتضمن برنامج مؤتمر أديبك 4 مؤتمرات جديدة رحبت بأصوات جديدة من عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتمويل والشباب ودول الجنوب العالمي، حيث استمع الحاضرون إلى أكثر من 1800 متحدث دولي من خلال 370 جلسة بما في ذلك 40 وزيراً من حول العالم، حول الفرص الاقتصادية التي يحققها التعاون عبر القطاعات.

أبوظبي
مؤتمر أديبك
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
قطاع الطاقة
مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول
الإمارات
معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول
معرض أبوظبي الدولي للبترول
أديبك
معرض أبوظبي للبترول
طيبة الهاشمي
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