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اقتصاد

سيف بن زايد يزور عدداً من الأجنحة المشاركة في «أديبك 2024»

سيف بن زايد خلال زيارته جناح أدنوك في المعرض وفي الصورة سلطان الجابر (وام)
8 نوفمبر 2024 01:30

أبوظبي (وام)
زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عدداً من الأجنحة المشاركة في النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» التي اختتمت أمس في مركز «أدنيك» أبوظبي.

واطلع سموه، خلال جولته بالمعرض، على مشاريع الطاقة المتجددة وأحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة المعززة بالذكاء الاصطناعي.

واستمع سموه إلى شرح موجز من العارضين حول حلول الطاقة والتكنولوجيا المبتكرة المستندة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع الطاقة الحيوي، وتعزيز الكفاءة ووسائل التشغيل، وخفض التكاليف، والإسهام بفاعلية في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز جهود الاستدامة.

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وفي منصة الشركة الوطنية «أدنوك»، استمع سموه لشرح موجز حول ما تحققه الشركة ومشاريعها العملاقة في مجالات الطاقة والنفط، وذلك بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها.

وشملت زيارة سموه أجنحة ومنصات الشركات الوطنية، مثل المسعود للطاقة التي تعرض حلولاً مستدامة في عدد من القطاعات الحيوية، وجناح شركة مبادلة الإماراتية الوطنية، والتي تعرض ما تقدمه من دعم واستثمار في مجالات الطاقة وخدمات الأعمال والصناعات، والمجالات المالية.

كما شملت زيارة سموه عدداً من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، من بينها علي وأولاده للطاقة و(EMDAD) و«دراغون أويل» و«السي إس (CS)» وشركة التطوير العالمية (IDC).

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أبوظبي
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معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول
معرض أبوظبي الدولي للبترول
أديبك
معرض أبوظبي للبترول
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