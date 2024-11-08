الجمعة 8 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يواصل المكاسب بعد خفض الفائدة الأميركية

الذهب يواصل المكاسب بعد خفض الفائدة الأميركية
8 نوفمبر 2024 08:27

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مواصلة المكاسب التي حققتها عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أمس الخميس.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2708.89 دولار للأوقية عند الساعة 0024 بتوقيت جرينتش، لكنه انخفض نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2716.4 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، إذ عوضت الخسائر التي تعرضت لها بعد فوز دونالد ترامب بالسباق الرئاسي الأميركي.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.98 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1000.35 دولار واستقر البلاديوم عند 1024.40 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يلامس أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع
الذهب يتراجع مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة
المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
الفائدة الأميركية
آخر الأخبار
أبوظبي تستضيف «الكونجرس الدولي للفروسية 2024»
الرياضة
أبوظبي تستضيف «الكونجرس الدولي للفروسية 2024»
اليوم 12:12
ياس تدشن الموسم الجديد لسباقات السيارات
الرياضة
ياس تدشن الموسم الجديد لسباقات السيارات
اليوم 12:04
البرتغالي جارديم مدرباً للعين خلفاً لكريسبو
الرياضة
البرتغالي جارديم مدرباً للعين خلفاً لكريسبو
اليوم 11:52
الصحافة الألمانية تتغنى بـ«الساحر» مرموش والهدف «الحُلم»
الرياضة
الصحافة الألمانية تتغنى بـ«الساحر» مرموش والهدف «الحُلم»
اليوم 11:30
«نيران صديقة» في الدوري الأرجنتيني
الرياضة
«نيران صديقة» في الدوري الأرجنتيني
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©